Ümit Özdağ ile Meral Akşener arasındaki kavgaya kurmaylar da dahil oldu: ’Milliyetçi’ bozgunculuk beklenen yerden yükseldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alıp, "Türk milliyetçiliği istek şarkı değildir. Biraz da biz söyleyelim diyemezsiniz. Yanındaki kadroyla Türk milliyetçiliği yapması da Suriyelileri yollaması da mümkün değil" diye konuştu. Özdağ'ın bu ifadeleri, iki parti arasındaki ipleri bir hayli gerdi.