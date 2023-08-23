Son dakika | MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın suikastçısı sarı torbada

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİ

Bu noktada Irak bölgesel yönetimi başta olmak üzere bize yakınlığı ile bilinen Barzani yönetimi başta olmak üzere Irak'taki merkezi yönetim ve diğer partnerlerle de diğer legal partnerlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve bir ortak etkiye dönüşmesi hatta onların işgalden beri karşı karşıya kaldıkları bağımlılıklardan Irak'ın ve Türkiye'nin hayrına ortak menfaatleri adına onların bağımlılıklarından ve açmazlarından çıkartılmasıyla ilgili Türkiye ile işbirliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu son derece önemli bir konudur. Sonuçta YPG/PKK terör örgütü Türkiye'nin mücadele etmeyi başarabildiği bir örgüttür ama şu anda Irak bunu başaramıyor ve tezgahı ve planı Irak'ın zayıflığı üzerinden topraklarını istediği gibi kontrol edememesi üzerinden kuruyorlar.

Bugün baktığımız zaman bizim gerçekleştirmiş olduğumuz operasyon Süleymaniye'de gerçekleşti. Süleymaniye'de Irak devleti egemen olsa bu tür fotoğraflar karşımıza çıkar mı? Orada gerçek anlamda terörle iltisaklı olmayan baba Talabani'nin ortaya koymuş olduğu bu açmazlarla kendisini gösteren ve onları da tehdit eden fotoğraflar ortaya çıkmazdı.