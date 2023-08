Son dakika | MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın suikastçısı sarı torbada

SON DERECE ÖZEL BİR ANLAMI VAR

Süleymaniye son dönemde PKK terör örgütünün sadece elini koluna sallayarak gezdiği ve faaliyet gösterdiği bir alan olmaktan çıktı aynı zamanda himaye edildiği bir alana dönüştü. Böylesine bir alanda YPG/PKK'nın 150 km derinlikte vurulmasının son derece özel bir anlamı var. Sen ne kadar derine girersen gir ne kadar gizlenirsen gizlen ben seni orada vurup etkisizleştiriyorum. Senin gözde suikastçına yapıyorum. Bunu eğitmişler Türkiye'ye sızacak. Türkiye'de eylem yapacak. Kritik gördükleri kamusal personelimizi etkisizleştirecekler. İnfial uyandıracaklar. Biz bitmedik diyecekler. Bunun engellenmesi adına da bir nokta operasyon olması büyük bir değer taşıyor.

Örgüte bu tür eylemleriyle ilgili Türkiye her an ve her yerde ensendeyim mesajını vermesi anlamıyla büyük bir değer taşıdığını düşünüyorum.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.