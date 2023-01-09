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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! “Fırat Neval” kod adlı Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi

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Giriş: 09.01.2023 16:06
Son dakika haberi… MİT tarafından Suriye Haseke'de düzenlenen operasyonda MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu 'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi.
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