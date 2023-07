Meclis’te 15 Temmuz programı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hiç hesaba katmadılar

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ HER FIRSATTA MUHATAPLARIMIZA AKTARIYORUZ"

Terör örgütü kadrolarına ağır darbeler vurulduğunu, tespit edilen örgüt üyelerinin, kamu kurumlarından uzaklaştırıldığını dile getiren Yılmaz, "Gençlerimizi, geleceğimizi ve özgürlüğümüzü hedefe koyan tüm çevrelere karşı tek bir şehidimizin kanını, tek bir gazimizin ahını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Uluslararası arenada da FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin dezenformasyonlarına gerekli cevabı veriyor, diplomatik temaslarımızda bu konudaki kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi FETÖ ve benzeri yapılanmaların panzehri, özgür düşünen bireyler ve devlet aklı ile hareket eden bağımsız yönetimlerdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Anadolu'nun asırlardan süzülerek günümüze gelen irfanı ile bu hain yapılara karşı asil duruş sergileyen bir milletin ferdi olmaktan şeref duyduğunu anlatarak, bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda, tüm vatandaşları ve Türkiye'deki diplomatik temsilcileri, TBMM'ye gelerek açılışı gerçekleşen 15 Temmuz fotoğraf sergisini görmeye, hafızalarını tazelemeye davet etti.