Meclis’te 15 Temmuz programı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hiç hesaba katmadılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gençlerimizi, geleceğimizi ve özgürlüğümüzü hedefe koyan tüm çevrelere karşı tek bir şehidimizin kanını, tek bir gazimizin ahını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Uluslararası arenada da FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin dezenformasyonlarına gerekli cevabı veriyor, diplomatik temaslarımızda bu konudaki kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz." dedi.

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Tören düzenlendi.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam eden törende, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş dua okudu.

Burada konuşan Yılmaz, 100 yıl önce istiklal mücadelesine karargah olmuş gazi mekanda, aynı ruhla gerçekleşen 15 Temmuz milli direnişini yad etmek için TBMM'nin düzenlemiş olduğu anma törenini son derece anlamlı bulduğunu söyledi.