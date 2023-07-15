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Haberler Galeri 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

15 Temmuz 2016, Türkiye tarihinin yaşadığı en karanlık günlerden biriydi. O akşam sokağa çıkan darbecilerin hedefinde Başkan Erdoğan vardı. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, darbe gecesi Erdoğan'ın en yakınında bulunan isimlerden biriydi. Albayrak'ın darbe gecesi yaşananları anlattığı video yeniden gündem oldu. Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 15.07.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 13:16
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15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişiminde yaşananları anlattı.

Albayrak'ın 15 Temmuz gecesi ile ilgili anlattıkları yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

"BESMELE ÇEKTİ, NAMAZ KILDI"
O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.

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15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

İşte Albayrak'ın sözleriyle 15 Temmuz gecesinde yaşananlar
O gece ilk olarak Başbakan ile konuştuk. Bahsettiğimiz insan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçisi. 2006 Danıştay krizi ile başlayan bugün de başka yöntemlerle devam eden sürekli darbe girişimlerine maruz kalmış bir hükümetten bir liderden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti.

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15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti. Birçok şey yaşadık bu süreçte ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi.

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15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN TEKLİFİNE TEPKİ
Üç tane helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi. Biz Anadolu Ajansı ve TRT'ye görüntüleri ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak onlara ulaştıramadığımızı farkettik. Ardından Cumhurbaşkanımızın mesajı için ulusal kanallarla irtibata geçtik.

İstanbul Emniyet Müdürümüz kahramanca bir duruş gösterdi. Eş zamanlı birçok talimatlar verildi, verilen bütün talimatlar liderliği ve bu liderliğin ferasetle beslendiğini ortaya koydu.