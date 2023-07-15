15 Temmuz 2023, Cumartesi
15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerdendi! Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı: Abdestini aldı, namazını kıldı...
15 Temmuz 2016, Türkiye tarihinin yaşadığı en karanlık günlerden biriydi. O akşam sokağa çıkan darbecilerin hedefinde Başkan Erdoğan vardı. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, darbe gecesi Erdoğan'ın en yakınında bulunan isimlerden biriydi. Albayrak'ın darbe gecesi yaşananları anlattığı video yeniden gündem oldu. Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 15.07.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 13:16
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