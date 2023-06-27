Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız göreve başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı: Teslim aldığımız bayrağı ileriye taşıyacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreninin ardından göreve başladı. Daha önce Eskişehir Valiliği görevini yürüten Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü görevini şuanda İçişleri Bakan Yardımcısı olan Mehmet Aktaş'tan devraldı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken milli ve manevi değerleri koruma ve emanetlere sahip çıkma şuuruyla hareket edeceğini bildirdi.
Ayyıldız, göreve başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı kararıyla Emniyet Genel Müdürü olarak atandığını hatırlattı.
Bu görevi şahsına tevdi eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarını sunan Ayyıldız mesajında şunları kaydetti:
"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN SAHİP ÇIKMA SUURUYLA HAREKET EDECEĞİZ"
"Şahsıma verilen tüm görevlerde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu aziz millete hizmet etmenin onurunu yaşattığı için bir kez daha Allah'a hamd ediyorum. İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Bakanımızın riyasetinde 178 yıllık köklü bir maziye sahip bu güzide teşkilatın saygınlığını arttırmak için el birliği ile çalışacağız. Hiç şüphesiz ki, görevimizi tüm kurumlarımızla büyük bir uyum içerisinde, hakkıyla yapmanın gayretinde olacak ve bize duyulan itimada layık olmanın sorumluluğunu da her daim taşıyacağız. Köklü bir tarihe sahip Türk Polis Teşkilatımızın sayısız başarılarına yenilerini ekleme gayesiyle, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla milletimizin emir ve hizmetinde, 7/24 güven ve huzurun teminatı olacağız. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken elbette milli ve manevi değerlerimizi koruma ve emanetlerimize sahip çıkma şuuruyla hareket edeceğiz."
Kapılarının ve gönüllerinin millete daima açık olacağını belirten Ayyıldız, görevi devraldığı Mehmet Aktaş'ın bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatını daha ileri noktalara götürebilme adına üzerlerine düşen ne varsa yapmaya gayret edeceklerini vurguladı.
Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimiz için ülkemizin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla gece gündüz çalışacağımız, teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan bir heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımız muhakkaktır. Bu vesileyle; ülkemizin huzur ve güvenliği ile kutsal değerlerimiz uğruna tarihten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu atamanın bize güvenenlere, şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah bizleri değerlerimize ve maneviyatımıza mahcup etmesin. Milletimizin duasını hak edecek, övgüsüne mazhar olacak, Rabbimizin rızasını kazanacak hizmetler yapmayı her birimize nasip etsin."
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