CHP'ye 'Özel' ikiyüzlülük! Koltuğu gören Özgür Özel'in söylemleri bir anda değişti
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDPKK desteğine rağmen başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması parti içinde de huzursuzluk yarattı. Ekrem İmamoğlu gibi isimler Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken, Bay Kemal tüm MYK üyelerini istifa ettirip yeni bir yapılanmaya gitti. Bu karar sonrası "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten, olacak bir şey değil yani" diyen Özgür Özel CHP'nin yeni Grup Başkanı oldu.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKK'nın desteğine rağmen başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'de ve tabanında büyük hayal kırıklığı yarattı.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BAYRAK AÇTILAR
Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken bazı isimler Bay Kemal'e yönelik bayrak açtı.
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığı aday olabilirim" mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTULAR
Bu tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı. CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
MYK'daki istifaların etkisi sürerken CHP Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçimi için TBMM'de toplandı.
CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU: ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI
Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Grup Başkanlığı'na seçildiğini duyurdu.
Özel, parti olarak yapmış oldukları toplantıda hem grup başkanvekillerini hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak milletvekillerini belirlediklerini aktararak, "Buna göre; Grup Başkanlığı seçiminde ben seçildim. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim. Malum, Genel Başkanımızın milletvekili olmaması nedeniyle bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Grup Başkanvekillerimiz; Afyonkarahisar Milletvekilimiz Burcu Köksal, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildi. Meclis Başkanvekilliği'ne, Denizli Milletvekilimiz ve an itibarıyla Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca. Meclis İdari Amirliği'ne Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin seçildi. Katip üyeliklere; Giresun Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekilimiz Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekilimiz Sibel Suiçmez seçildi" dedi.
Bugün yapılan toplantı sonrasında 9 adaylıktan 5'ine kadın adayların seçildiğini hatırlatan Özel, "Pazartesi gününden itibaren hem grup başkanvekillerimiz hem seçilen diğer arkadaşlarımız görevleri ile ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak; etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz" diye konuştu.
CHP'YE ÖZEL İKİYÜZLÜLÜK
Bugün Grup Başkanı seçildiğini duyuran Özgür Özel, seçimden önce katıldığı bir yayında "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten, olacak bir şey değil yani. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım" ifadelerini kullanmıştı.
"BEDAVA TRAKTÖR" YALANI...
Öte yandan koltuğu görünce dediğini yutan Özgür Özel daha önce de "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi sonrası çamura yatmıştı. Özel, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." sözünün çarpıcı olsun diye yazdıklarını söyleyip, seçmeni kandırdıklarını itiraf etmişti.
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