CHP’ye ’Özel’ ikiyüzlülük! Koltuğu gören Özgür Özel’in söylemleri bir anda değişti

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BAYRAK AÇTILAR

Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken bazı isimler Bay Kemal'e yönelik bayrak açtı.

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.



Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığı aday olabilirim" mesajı verdi.