CHP’ye ’Özel’ ikiyüzlülük! Koltuğu gören Özgür Özel’in söylemleri bir anda değişti

Bugün yapılan toplantı sonrasında 9 adaylıktan 5'ine kadın adayların seçildiğini hatırlatan Özel, "Pazartesi gününden itibaren hem grup başkanvekillerimiz hem seçilen diğer arkadaşlarımız görevleri ile ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak; etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz" diye konuştu.

CHP'YE ÖZEL İKİYÜZLÜLÜK

Bugün Grup Başkanı seçildiğini duyuran Özgür Özel, seçimden önce katıldığı bir yayında "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten, olacak bir şey değil yani. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım" ifadelerini kullanmıştı.