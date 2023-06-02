Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun yeni planını açıkladı: Ekim ayındaki kurultayda seçilmesi kesin | Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı detay...
Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerini istifa ettirerek yeni kurultay için hazırlıklara başladı. CHP fondaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşurken Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayındaki kurultayda aday olacağını ve seçilmesinin kesin olduğunu vurguladı. Diğer yandan Portakal, İmamoğlu'nun 2024 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday gösterileceğini de ifade etti. Portakal muhafeletin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda ise İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geçeceğini belirtti. İşte detaylar...
28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yarıştan galip ayrıldı.
BAY KEMAL İSTİFAYA YANAŞMADI
Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen başarısız olan Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken, Bay Kemal istifaya yanaşmadı. Seçimlerden sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.
EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu tüm parti yönetimini görevden zorla istifa ettirerek yeni bir kurultay hazırlığına kalktı. Kılıçdaroğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde değişim vurgulu açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.
"KARŞISINA ADAY ÇIKSA DA KAZANACAĞI KESİN"
CHP fondaşı Fatih Portakal, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin detaylarını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edeceğini söyleyen Portakal, ekim ayında partinin kurultay düzenleyeceğini delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıksa da kazanacağının kesin olduğunu belirtti.
İMAMOĞLU İÇİN PLAN HAZIR
Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. Portakal, muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de ifade etti.
YERİNE GEÇECEK İSİM...
Portakal, tüm senaryoların gerçekleşmesi ve İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması durumunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın İBB'nin başına getirileceğini iddia etti.
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