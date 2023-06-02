Fatih Portakal Kılıçdaroğlu’nun yeni planını açıkladı: Ekim ayındaki kurultayda seçilmesi kesin | Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı detay...

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu tüm parti yönetimini görevden zorla istifa ettirerek yeni bir kurultay hazırlığına kalktı. Kılıçdaroğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde değişim vurgulu açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.