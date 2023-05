Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’de önemli mesajlar: Zihinsel devrimin en önemli adımı

"RAMİ KIŞLASI'NDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELECEĞİM"

Şehrin kültür sanat hayatına katılan yeni bir renk olan kültür merkezlerine, kütüphanelerine çıkartılan zorlukları hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "İşte Rami Kışlası bunlardan bir tanesi. Şimdi Rami Kışlası, Ankara'da Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphanemiz oldu. Doluyor, taşıyor. 24 saat gençlere açık. İkramlarıyla her şeyiyle bir başka ve nasip olursa bugün Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğim. Onlarla bu bayramı inşallah kutlayacağız. Sokaklarımızın ateşe verilmesinden, edep ve insanlık sınırını aşan hakaretlere varıncaya kadar her yola başvurdular. Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler. Üzerlerine mahalle baskısı kurarak, bir korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar. Ülkenin, milletin hatta doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile maalesef bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler."

Başkan Erdoğan, sıkıntıların hepsini de göğüslediklerini dile getirerek, "Her tuzağı bozduk, her engeli aştık ve bugünlere geldik. Türkiye'nin tüm kültür ve sanat hazinesini en üst düzeyde, en verimli şekilde değerlendirmenin çabası içerisindeyiz. Kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak, bu alanda çeşitliliği arttıracak her türlü eseri, her türlü projeyi teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev telakki ediyoruz. Sanatçıları ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.