Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’de önemli mesajlar: Zihinsel devrimin en önemli adımı

"ABİDE ESERLERLE KÜLTÜR SANAT DÜNYAMIZIN FİZİKİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Eskiden resmi ideoloji tarafından cezalandırılmış, yasaklanmış, ötelenmiş kim varsa, hangi fikir ve sanat insanı varsa hepsine kucak açtıklarını belirterek, şunları söyledi: "Türk şiirinin duayen ismi Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Bir yandan yılların ihmallerini giderip yanlışlarını düzeltirken, diğer yandan da yerelden evrensele uzanan yeni bir anlayışı hakim kıldık. Hiçbir komplekse kapılmadan insanlığın ortak birikiminden azami derecede istifadenin gayretindeyiz. Her yıl tevdi ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerimizle kültür sanat insanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ülkemize, sanatçılarımıza ve sanatseverlere hizmet edecek abide eserlerle kültür sanat dünyamızın fiziki altyapısını güçlendiriyoruz. İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını kazandırarak önemli bir eksiği giderdik. Bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bilhassa da kongre ve kültür merkezi sergi salonu ve millet kütüphanesi gibi özgün mimari ürünü yapılarımızla tarihe imza attık."

"KÜLTÜR MERKEZLERİMİZİN SAYISINI 42'DEN 122'YE ÇIKARDIK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her ne kadar birilerinin ısrarla bu eserleri karalamak için yalan ve iftira kampanyaları yürütse de milletin kendisine kazandırdıkları bu değeri gördüğünü ve takdir ettiğini dile getirdi.

Ülkenin dört bir köşesinde faaliyet gösteren kültür merkezlerinin sayısını 42'den 122'ye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, "Son yıllarda belediyelerimiz de kendi şehirlerine gerçekten estetik ürünü ve gayet işlevsel kültür merkezleri kazandırdılar. İstanbul'dan Gaziantep'e, ülkemizin her yerinde bu örnekleri bizzat gördük. Örneğin ben yine huzurlarınızda Sayın Şahenk'e de teşekkür ediyorum. Yani Göbeklitepe bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, yurt içinde 5 bin 800 vakıf kültür varlığının restorasyon veya onarımını gerçekleştirdiklerini, ülke genelinde 165 müzeyi, mevcut yerlerinde onarım, restorasyon ve teşhir tanzim düzenlemeleriyle tamamen yenilediklerini anlattı.

Ayrıca, 59 yeni müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 23 müzenin de binasını yeniden yaptıklarını aktaran Erdoğan, koleksiyonuyla dünyanın sayılı örnekleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesi'nden İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndan Adana Milli Mensucat Fabrikası Müzesi'ne kadar nice eseri ülkeye kazandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ayrıca, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına dönmesi için yoğun çaba sarf ettik. Bir bölümünü naklettik, hala çalışmaları devam eden birçok objeler var. Yaptığımız hukuki ve diplomatik çalışmalar neticesinde şimdiye kadar yaklaşık 12 bin eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Tiyatrodan operaya, sinemadan edebiyata, tezhipten minyatüre kadar her alanda sanatın ve sanatçılarımızın yanında olmayı görev addediyoruz. Örnek; Levent'te Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa en önemli tezhip sanatının, hat sanatının işlendiği bir camimiz olmuştur. Gerçekten bu eserle de ayrıca övünüyoruz. Çünkü bölgede tezhip noktasında bu kadar ağırlıklı bir eseri İstanbul'umuza kazandırmak bizlere ayrı bir iftihar vesilesi oldu."

"İSTANBUL MODERN, ÜLKEMİZİN BİRİKİMİNİN KÜRESEL ÖLÇEKTE PAYLAŞILMASINA VESİLE OLDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, amaçlarının Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacakları 2023'e daha güçlü, daha üretken, daha zengin ve daha özgür bir iklimde girmek olduğunu aktararak, bu yolda Türkiye'nin değerlerini, ülkenin bu alandaki zengin birikimini tüm renkleriyle kucaklamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bugün, bu çok yönlü gayretlerin, ortak çabaların yeni bir sevincini daha paylaşmak üzere bir arada olduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in yeni binasını gerçekten sanat camiamıza kazandırmaktan dolayı Eczacıbaşı ailesine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bu projenin ilk adımları merhum Nejat Eczacıbaşı ve Sayın Oya Eczacıbaşı'nın İstanbul'a modern bir sanat müzesi kazandırmak için harekete geçmeleriyle atıldı. Nejat Bey'in ailesinin bu hayale sahip çıkmasıyla işte bugünlere gelindi. İstanbul Modern'in ilk binasını ise 2004 yılında yine bizzat katıldığımız bir programla açmıştık. Bu vesileyle adeta bir modern sanat şölenine de şahitlik etmiştik. O günden bu yana İstanbul Modern, ülkemizin birikiminin küresel ölçekte paylaşılmasına ve geleceğe aktarılmasına vesile oldu. Dünyanın dört bir yanından eserler, sanat ürünleri İstanbulluların, gençlerimizin ve milletimizin beğenisine burada sunuldu. Şimdiye kadar 8,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Modern'in eğitim programlarıyla 850 bin çocuk ve gencimize ulaşmasını da ben çok çok kıymetli buluyorum, önemsiyorum. Her yaş ve kesimden insanımızı sanatla tanıştıran, sevdiren İstanbul Modern'in önemli bir boşluğu doldurduğunu da görüyoruz."

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılına bir armağan olarak değerlendirdiği İstanbul Modern'in yeni binasının şehre çok büyük değer katacağına inandığını belirterek, İstanbul Modern'in yeni binasıyla Türkiye'nin en prestijli, çağdaş sanat merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Bu güzel eserin İstanbul'a, kültür ve sanat camiasına kazandırılmasına vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Eczacıbaşı Topluluğuna, Doğuş Grubuna ve Bilgili Holdinge teşekkür eden Erdoğan, "İstanbul Modern'in yeni binasının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok daha farklı bir şey ifade ediyorum; bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır, diye ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Erdoğan'a Oya Eczacıbaşı tarafından hediye takdim edildi. Erdoğan, programın sonunda katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Programa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili katıldı.