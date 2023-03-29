CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! 7'li koalisyonun 'Kandil' şubesi seçim kampanyasını başlattı
7'li koalisyondaki ortaklarına adaylığını dayatma mücadelesinden zaferle çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye de 'özerklik' vaadi verdikten sonra Kandil'e sırtını dayadı. PKK elebaşları umut olarak gördükleri Kılıçdaroğlu için açıkça oy istemeye başladı.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye de 'özerklik' vaadi verdikten sonra Kandil'e sırtını dayadı.
PKK elebaşları umut olarak gördükleri Kılıçdaroğlu için açıkça oy istemeye başladı.
ABA ALTINDAN SİLAH GÖSTEREREK OY İSTEDİ
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti.
Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır.
Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Mustafa Karasu: 6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
SAYEMİZDE ADAY OLDU
PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL, SİSTEM SEÇİLECEKTİR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.
ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEDİ: ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
6'LI KOALİSYON TÜRKİYE'NİN İNTİHARIDIR
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. -Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık. Seçim sonrası durum değerlendirmesi yapacağız. Peki 6'lı masa çıt çıkarabilir mi? Lanet olsun desteğinize katil sürüsü diyebilir mi? HDP korkusundan yapamazlar. 6'lı koalisyon Türkiye'nin intiharıdır!
Naci Taban: Meral Akşener, PKK'lı Bese Hozat ile aynı safta olmaktan, aynı 'ilkeleri' savunmaktan görünen o ki hiç mi hiç gocunmuyor. Maklubesine kaşık sallamaya devam ediyor. Meral Hanım oturduğun masa çok kirli...
Hasan Ayyıldız: PKK, Kılıçdaroğlu kazansın diye daha ne yapsın?
Dilara Ay: Sen bir projesin Kılıçdaroğlu! Amerika'nın, PKK'nın bir kuklasısın! Kazanamayacaksın! Bu ülkeyi size böldürtmeyiz.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fadime Özkan: PKK'nın da cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben demiyorum, PKK'lı Bese Hozat diyor!
Emir Denizhan: PKK'nın desteğinden 6'lı Masa'nın hiç rahatsız olmadığını bu halk görsün.
Nurettin Cansu: PKK terör örgütünün sizden çıkarı nedir? Ne vaat ettiniz?
İŞTE KANDİL-HDP-CHP HATTINDAKİ 18 GÜNLÜK SKANDAL SÜREÇ...
6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu.
8 MART: Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı.
12 MART: PKK elebaşı Mustafa Karasu "Altılı koalisyona ilgi oldu, toplumda umut yarattı. HDP sorumluluğunu yerine getirecek" diyerek talimat verdi.
15 MART: PKK elebaşlarından Murat Karayılan da altılı koalisyona destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.
18 MART: Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.
20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisi yarattı.
21 MART: Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı Nevruz kutlamalarında ön sırada saf tutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek" dedi.
22 MART: HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na "HDP'nin olduğu denklemde olmayız" diyerek tepki gösterdi.
23 MART: PKK elebaşı Duran Kalkan Kalkan, "AK Parti- MHP'yi yıkmak için mücadele edeceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz" dedi.
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