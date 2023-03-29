CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na PKK’dan açık destek! 7’li koalisyonun ’Kandil’ şubesi seçim kampanyasını başlattı

6'LI KOALİSYON TÜRKİYE'NİN İNTİHARIDIR

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. -Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık. Seçim sonrası durum değerlendirmesi yapacağız. Peki 6'lı masa çıt çıkarabilir mi? Lanet olsun desteğinize katil sürüsü diyebilir mi? HDP korkusundan yapamazlar. 6'lı koalisyon Türkiye'nin intiharıdır!

Naci Taban: Meral Akşener, PKK'lı Bese Hozat ile aynı safta olmaktan, aynı 'ilkeleri' savunmaktan görünen o ki hiç mi hiç gocunmuyor. Maklubesine kaşık sallamaya devam ediyor. Meral Hanım oturduğun masa çok kirli...

Hasan Ayyıldız: PKK, Kılıçdaroğlu kazansın diye daha ne yapsın?

Dilara Ay: Sen bir projesin Kılıçdaroğlu! Amerika'nın, PKK'nın bir kuklasısın! Kazanamayacaksın! Bu ülkeyi size böldürtmeyiz.