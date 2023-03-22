HDP'den hülle itirafı geldi! Mithat Sancar ağzındaki baklayı çıkardı: Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz
CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı PKK'nın siyasi ayağı HDP'den hülle itirafı geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada HDP'nin kapatma durumuna karşı seçimlere Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurdu. Sancar açıklamasında "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından masa altından çıkan HDP yapılan görüşme sonrası resmen masaya oturdu.
AKŞENER KARŞI GÖRÜNSE DE YEŞİL IŞIK YAKTI
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.
"CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA MASAYA GETİREMEZ"
Akşener'in HDP'nin mesajlarının ardından, "CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." dedi.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.
HDP terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük taleplerini dile getirirken, Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Mustafa Karasu'ya kadar büyükbaşlar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin sinyalini verirken CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalıştı.
İYİ PARTİ'NİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP ARTIK MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
Bugün ise aartık malumun ilamı yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.
Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.
AĞIRALİOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş olurken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle ses yükseltti.
HDP KENDİ ADIYLA SEÇİME GİRMEYECEK
Ancak flaş bir gelişme daha yaşandı. Hakkında kapatma davası devam eden HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği resmileşti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi.
Bu emirin Kandil'den geldiği bilinirken Sancar şu ifadeleri kullandı;
"Binde 1 ihtimal bile olsa kapatma durumunun olduğu sürece biz girmeyiz. O riski almak istemedik. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin bu seçimler hayati önemdedir. Türkiye tarihin en kritik seçimlerine giriyor. Seçim sonrası da çok önemlidir. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin gerçekten demoktratik dönüşümü özgür geleceği ve büyük barışı yakalayabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz.
Dolayısıyla halkımızı ve toplumu bu konuda böyle büyük bir güçten yoksun bırakma hakkımız yok. Lüksümüz yok şansımız yok. O nedenle iktidarın insafına mahkemenin insiyatifine bu süreci bırakamayız.
Kararımızı size söylüyoruz; Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. Resmi olarak ben size Eş Başkan olarak söylüyorum."
DEMİRTAŞ LOGOYU PAYLAŞTI, DOĞRULADI
Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan da HDP'nin Yeşil Sol üzerinden seçime gireceği söylemlerini doğrulayan bir paylaşım geldi.
Yeşil Sol'un logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele…" açıklamasını yaptı.
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