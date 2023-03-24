7’li koalisyonun PKK uzantısı HDP kirli planlarını açıkladı: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz

"BİZ KÜÇÜK DÜŞÜNMÜYORUZ, 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

HDP'li Sırrı Sakık, Artı televizyonuna yaptığı açıklamada, HDP'nin bakanlık vekillik gibi küçük hesaplar yapmadığını, hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup vekillik, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık değil, biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız. Kürtler bizimle mücadele değil, müzakere yapın diyor." dedi.