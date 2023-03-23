Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayacaklarını açıklayarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini alenen ortaya koydu. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas konuyla ilgili olarak "Artık Kandil'in 'resmi' adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Barlas'ın o yazısı:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce aynı Pervin Buldan, HDP olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylemişti. Peki, 3 ayda ne değişti? Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor.