CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bölücülük oyunu! 12 yıldır özerklik için çalışıyor | HDP yakıp yıkıyor, Kılıçdaroğlu yasal kılıf arıyor

HDP'li Ahmet Türk, Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullanırken, "Bu Nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" diyerek skandal sözler sarf etti. Ahmet Türk'ün bu konuşmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ege, "Nevruz kutlamalarında Diyarbakır'da meydana gelen olay ve yapılan açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenine alenen karşı gelen bölücülerin hepsinin içeride olması, bebek katili Abdullah Öcalan'ın ise bir an önce idam edilmesi gerekiyor" diye konuştu.