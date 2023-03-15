PKK'dan 6'lı koalisyona bir destek daha! Sözde elebaşı Murat Karayılan'dan seçim sözleri: Sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de seçilecek
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken; terör örgütü PKK da seçimler üzerinden planlarını harekete geçirmek için düğmeye bastı. Örgütün sözde liderlerinden Murat Karayılan, PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem de seçilecek" dedi. 6'lı koalisyona operasyon çekildiğini de iddia eden Karayılan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük çağrısı yaptı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşılırken, HDP'nin yanı sıra terör örgütü PKK'dan da 6'lı koalisyona yeni destek mesajı geldi.
Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından Murat Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecek." dedi.
"CUMHURBAŞKANI DEĞİL SİSTEM DE SEÇİLECEK"
Terörist elebaşı örgütün medya organına yaptığı açıklamada, 6'lı koalisyona açık destek verirken; "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem de seçilecektir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını ifade etti. "Önümüzdeki seçimler, Türkiye açısından çok stratejik ve önemlidir." diyerek terör örgütü PKK'nın seçime verdiği hassasiyeti gözler önüne seren Karayılan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber terör örgütü PKK ile yapılan mücadelenin açıkça arttığını "Devletin derin güçleri, savaşı tek elden yürütebilmek ve koordinasyonunu güçlendirebilmek için mevcut sistemi getirdi" sözleriyle ifade etti.
Terörist elebaşı Karayılan, ayrıca 6'lı koalisyonun güçlendiğini ifade etti. "Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." ifadelerini kullanan Karayılan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısı yaptı.
"APO'NUN ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELDİ"
Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.
MUHALEFETİN GÜÇ KAZANMASINDAN MEMNUNİYET DUYDU
Terörist elebaşı Karayılan, yeniden bir araya gelen muhalefetin bu hamlesiyle güç kazandığını iddia ederken, bu durumdan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Karayılan, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü." dedi.
BU DESTEK İLK DEĞİL
Karayılan'dan önce örgütün diğer üyelerinden Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık da muhalefete destek açıklamaları yapmış ve 6'lı koalisyonun HDP ile iş birliğini geliştirmesi için telkinlerde bulunmuştu.
Terörist elebaşı Mustafa Karasu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "AK Parti ve MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.
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Örgütün bir diğer elebaşı Duran Kalkan da ocak ayı içerisinde yaptığı açıklamalarda muhalefete "birleşin" çağrısında bulunmuştu. Saklandığı delikten 6'lı koalisyona çağrı yapan terörist elebaşı Kalkan, "2023 değişim yılı olmalı. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarlar biriz, beraberiz." ifadelerini kullanmıştı.
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