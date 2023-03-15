PKK’dan 6’lı koalisyona bir destek daha! Sözde elebaşı Murat Karayılan’dan seçim sözleri: Sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de seçilecek

"APO'NUN ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELDİ"

Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "Önder APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.

MUHALEFETİN GÜÇ KAZANMASINDAN MEMNUNİYET DUYDU

Terörist elebaşı Karayılan, yeniden bir araya gelen muhalefetin bu hamlesiyle güç kazandığını iddia ederken, bu durumdan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Karayılan, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü." dedi.