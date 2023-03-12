PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren altılı koalisyona destek verdi. Depremin ardından altılı koalisyonun gücünün daha da arttığını söyleyen Karasu, "AK Parti ile MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik." dedi.
Altılı koalisyon son toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.
Seçilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun yardımcılıkları diğer 5 parti lideri haricinde belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yürütecek.
'KUMAR MASASI'NA GERİ DÖNDÜ
Yapılan 12. toplantıda Akşener'in İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday önerisi kabul edilmeyince Akşener, 'Kumar masasında olmayacağız' ifadelerini kullanarak masadan kalkmıştı.
Yaşanan krizin ardından bir formül bulundu ve İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasına karar verildi.
ADAY KILIÇDAROĞLU
6'lı koalisyon Akşener'İn dönüşüyle yapılan son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
HDP'DEN PEŞ PEŞE TEBRİK MESAJLARI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Kılıçdaroğlu'na kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz' diye seslenmişti. Bu çağrıya CHP yeşil ışık yakmıştı. Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'HDP'ye ziyaret olasıdır' demişti.
KILIÇDAROĞLU ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM
Kılıçdaroğlu, 'Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?' ifadelerini kullanmıştı.
ALTILI KOALİSYONA BİR DESTEK DE PKK'DAN
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek verdi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından altılı koalisyonun gücünün daha da arttığını savunan elebaşı, "AK Parti ve MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.
"ORTAK HAREKET EDİN"
Altılı koalisyon ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şu ifadeleri kullandı: Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz.
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