PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek

ALTILI KOALİSYONA BİR DESTEK DE PKK'DAN

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından altılı koalisyonun gücünün daha da arttığını savunan elebaşı, "AK Parti ve MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.