HDP’ye hangi sözler verildi? AK Partili isim 10 maddede sıraladı

Benzer bir söylem HDP'li Ahmet Türk'ten de geldi. Türk, Öcalan için özgürlük vakti geldiğini söyledi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise, 'Selam' gönderdi.

MİTHAT SANCAR: CHP İLE FİKİR AYRILIĞIMIZ YOK

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde yaptığı bir görüşme sonrası, Öcalan ve PKK konusunda CHP ile bir fikir ayrılıkları olmadığını söylemişti.