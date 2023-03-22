HDP'ye hangi sözler verildi? AK Partili isim 10 maddede sıraladı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek kararını değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; '6’lı masa HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar!?' diyerek, 10 maddede sıraladığı taleplerin HDP'ye söz verilip verilmediğini milletimizle açıklayın' ifadelerine yer verdi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti.
Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
HDP ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDI
HDP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak" dedi.
6'LI KOALİSYON HDP'YE HANGİ SÖZLERİ VERDİ?
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HDP'nin adaylık kararı sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;
6'lı masa HDP'ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar!?
-Terör operasyonlarının durdurulması
-Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
-Bebek katili Öcalan'a özgürlük
-Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
-Yerel yönetimlere özerklik
-Kayyumların iptali
-KHK'lıların tamamının göreve iadesi
-Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
-Mavivatandan taviz -
Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk'süz Anayasa
Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın!
HDP FIRSATI KAÇIRMADI
Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.
HDP'NİN TUTUM BELGESİNDE SKANDAL TALEPLER:
Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.
YERELDEN YÖNETİM VURGUSU!
Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. " ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.
"TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYELER DÖNSÜN"
Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.
"TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLAR DURSUN"
"Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.
HDP'NİN İSTEDİKLERİ BAKANLIKLAR:
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile TBMM'de bir araya gelerek destek istemişti. HDP'nin şartlarını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını 1-2 gün içinde açıklayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözme, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasını kaldırma, anadil gibi vaatlerde bulunmuştu. HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kültür ve Çevre Bakanlığı'nı istediği de belirtiliyor.
BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİDİNİ KALDIRIN
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, daha bundan 2 gün önce Nevruz kutlamalarında terörü öven ifadeler kullanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyen Buldan, "Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit kaldırılsın" demişti.
Benzer bir söylem HDP'li Ahmet Türk'ten de geldi. Türk, Öcalan için özgürlük vakti geldiğini söyledi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise, 'Selam' gönderdi.
MİTHAT SANCAR: CHP İLE FİKİR AYRILIĞIMIZ YOK
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde yaptığı bir görüşme sonrası, Öcalan ve PKK konusunda CHP ile bir fikir ayrılıkları olmadığını söylemişti.
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