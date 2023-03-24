Öcalan’ın HDP ekibi ile konuşmaları açıkça listeleri PKK’nın üssü Kandil’in yaptığını ortaya koyuyor
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine terör örgütü PKK’nın siyasi savunucusu HDP’nin CHP ve 6’lı koalisyonla giriştiği kirli pazarlıkla giriliyor. Bu masada konuşulanlar ve verilen sözler ise Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eder nitelikte. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanma hırsı ile Kandil güdümlü HDP’ye her türlü tavizi vermek için kolları sıvadı. Bu bağlamda Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, HDP’nin emperyalist güçlerce kumanda edilen Kandil’in HDP’yi nasıl yönettiği ve seçimlerde yönetici ve vekil listelerini nasıl belirlediğine işaret eden çok kritik bilgileri yazsısında kaleme aldı. Barlas’ın bu yazısına damga vuran nokta ise elebaşı Öcalan’ın HDP ekibi ile konuşmalarının deşifleri olarak karşımıza çıkmakta. İşte HDP-Kandil ekseninde kalleş organizenin belgeleri…
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin gerçekleşeceği 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidiyor.
Bir tarafta yerli ve milli projeler üreten AK Parti, BBP, MHP ve Yeniden Refah'ın yer aldığı Cumhur İttifak'ı Türkiye'nin aydınlık yarınları için dik bir duruş sergiliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ittifakın adayı olarak güçlü adımlarla seçim sürecini yürütüyor.
6'LI KOALİSYONA "HDP VE KANDİL" AYARI
Öte taraftan da 6'lı koalisyonun oluşturan ve okyanus ötesinden talimatlar alan CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ayar verdiği cadı kazanına döndü.
Geçtiğimiz hafta 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, HDP ile pazarlıkların yapıldığı dikkat çeken bir ziyarette bulundu.
"Özerklik ve dil" tartışmalarının gölgesinde geçen görüşme büyük yankı uyandırdı.
Ancak gözlerden kaçan önemli bir nokta vardı! Bu konu Kandil'den talimat alan HDP'nin milletvekili aday listesini kimlerin yaptığıydı.
İşte bu kritik noktada yaşananları Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas 'Adaylarımızı Kandil belirliyor başkanım' başlıklı çarpıcı yazsında gözler önüne serdi.
İşte yılların tecrübeli yazarı Barlas'ın 24 Mart 2023 cuma günü kaleme aldığı o paragraflar…
Dünkü "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazım CHP'lileri rahatsız etmiş. Gelin biraz Kandil'i konuşalım. Kandil, PKK'nın dağdaki üssüdür. Normal şartlarda terör örgütünün üç ayağı var: Kandil, İmralı ve Avrupa. Bir de hepsinin hamisi olan CIA ve ABD. Yani "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok. Şimdi konumuza dönelim.
Bana sosyal medyadan itiraz edenler, HDP'nin bir siyasi parti olduğunu, Kandil'le ilişkisinin bulunmadığını, adaylarının da HDP yetkili kurullarında belirlendiğini söylüyorlar. Yazı gün boyunca Twitter'da Türkiye gündemindeydi. HDP'liler ise yazıdan rahatsız değil. Çünkü her kelimesinin doğru olduğunu biliyorlar.
Şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan küçük bir alıntı yapmak istiyorum:
"İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.
Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?
Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.
Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?
Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.
Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?
Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi."
Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor? Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor ve şu cümleyi sarf ediyor: "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.
HDP'NİN KANDİL'E KARŞI HİÇBİR İRADESİ YOKTUR
Abdullah Öcalan imzalı "İmralı Notları" kitabı yayınlandığı 2014 tarihinde çok ses getirmişti. Kitap yayınlandıktan sonra PKK'lı teröristler tarafından mülakata tabi tutulan HDP milletvekili aday adaylarının isimleri çok tartışıldı. Kimse de tekzip etmedi. Geçtiğimiz günlerde CHP toplantılarında konuşan Sırrı Süreyya Önder ve 6'lı Masa'yla ittifak görüşmelerini yürüten Pervin Buldan da dahil. Bugün tek bir HDP'li, "Benim adaylığım Kandil'in onayından geçmedi" diyebilir mi?
ELEBAŞLARININ SÖYLEDİĞİ GİBİ 'KANDİL'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI DA KILIÇDAROĞLU'DUR
Şimdi hiçbir şey olmamış gibi normal bir siyasi parti görüntüsü altında Türk siyasetine yön vermeye çalışıyorlar. Dünkü yazımda altını çizdiğim gibi tek istekleri var: "PKK'nın tekrar eski gücüne kavuşması." Bizim de bunu görmezden geleceğimizi düşünüyorlar. Birilerini yine delirtecek biliyorum ama tekrar etmekte fayda görüyorum: HDP, PKK'nın siyasi bir organıdır. Tüm milletvekili ve belediye başkanı listeleri Kandil tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin destekleneceğini de Kandil söyler. Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın da defalarca söylediği gibi Kandil'in cumhurbaşkanı adayı da Kılıçdaroğlu'dur.
Yavuz Ağıralioğlu'na yaptırılan danışıklı basın toplantılarıyla istifa noktasına gelen İyi Partililerin gazını alabilirsiniz ama toplumu kandıramazsınız.
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