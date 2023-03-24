Öcalan’ın HDP ekibi ile konuşmaları açıkça listeleri PKK’nın üssü Kandil’in yaptığını ortaya koyuyor

Şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan küçük bir alıntı yapmak istiyorum:

"İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?

Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi."

Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor? Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor ve şu cümleyi sarf ediyor: "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.