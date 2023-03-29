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Başkan Erdoğan ile Gündem Özel! A Haber ve ATV ortak yayınında kritik sorular! Vatandaşlara verilecek yeni müjdeler neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Başkan Erdoğan ile Gündem Özel! A Haber ve ATV ortak yayınında kritik sorular! Vatandaşlara verilecek yeni müjdeler neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 22.00'de A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verecek. Başkan Erdoğan vatandaşlara verilecek yeni müjdeleri ve seçim kampanyasının nasıl yürütüleceğini canlı yayında açıklayacak. İşte Gündem Özel programının detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 22.00'de A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

ONLAR SORACAK BAŞKAN ERDOĞAN YANITLAYACAK

Programda Başkan Erdoğan'a Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman çeşitli sorular yöneltecek.

GÜNDEME İLİŞKİN KRİTİK SORULAR

Bu kritik sorular arasında "Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?" gibi gündemi ilgilendiren önemli konular yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜNDEM ÖZEL

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de A Haber ve ATV ekranlarından olacak.

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