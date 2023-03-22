6’lı koalisyon ve HDP anlaştı! HDP’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık verilecek mi?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı:

"Bu süreç 2010 yılından bu yana yürütülen bir süreç. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra CHP'ye bir takım adımlar attı. Atılan adımlarla birlikte CHP'nin yönetimi HDP'ye yakınlaştırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra arama toplantıları yaptı ne demek bu? CHP'ye yeni bir yol altı oka yeni bir alternatif aramak istedi bulmak istedi. Bunu da TESEV'ci bazı isimlerle yaptı CHP'nin yönetimini bypass ederek. Çok ciddi tartışmalar oldu. Hatta o dönemde CHP ortadan ikiye bölünecek noktaya geldi ve İstanbul diğeri de Van'da yapılan o toplantıların sonuç bildirgelerine baktığımız zaman bugün HDP'nin taleplerinin tamamının orada yer aldığını görüyoruz. En basitinden Abdullah Öcalan'ın hakikatleri araştırma komisyonu kurulması gibi. Daha sonra pek çok ulusalcı ismi dışladı onların yerinde HDP'ye yakın isimler getirdi.