HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'na yanıt: Milliyetçilikse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası HDP ile görüşen ve her fırsatta HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştiren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na yanıt geldi. Kılıçdaroğlu "Milliyetçilikse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret ederek kendisine verilen "emir listesini" kameralar karşısında tek tek okumuştu. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyonun adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'de büyük sevinç yaşanırken geçtiğimiz günlerde CHP tarafından HDP'ye bir ziyaret gerçekleştirildi.
KAMERALAR KARŞISINDA EMİRLERİ SIRALADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP ile görüşülebilir ancak masaya gelemez" ifadelerini terse düşüren ziyaret sonrası HDP destek karşılığında taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletti.
Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası eline tutuşturulan istek listesini kameralar karşısında tek tek sayarken bazı İYİ Partili isimler bu görüşmeye tepki gösterdi.
"MASADA BİZE PUSU KURULDU"
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ederek, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" dedi.
"ADAY BİZE DAYATILDI"
Ağıraloğlu "Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" ifadeleriyle isyan etmişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERME: MİLLİYETÇİLİKSE HEPİMİZ MİLLİYETÇİYİZ
Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'nin kanalı Halk TV'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ağıralioğlu'nun sözlerine yanıt verdi.
Ağıralioğlu'nun eleştiri yapabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu herhangi bir kırgınlığının olmadığını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu Ağıralioğlu'na göndermede bulunarak "Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin vallahi hepimiz milliyetçiyiz" ifadelerini kullandı.
HDP İLE İTTİFAKIN İTİRAFI: BÖLGEDE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.
6'LIDAN ÖRNEK VERDİ, HDP'Yİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASINA GİRİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun 'Bazı konularda birliktelik olacak' diyerek HDP ile yapacağı ittifakı işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP lideri 6'lı koalisyondan da örnek vererek "Biz 6 parti bir aradayız ama kendi içimizde de rekabet ettiğimiz noktalar var" şeklinde konuştu. Bu durum HDP'yi masumlaştırma çabası olarak yorumlandı.
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