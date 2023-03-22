Kılıçdaroğlu’nu desteleyecek HDP’nin taleplerine İYİ Parti ne cevap verecek?
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerdeHDP’yi ziyaret etmiş ve parti kapatma ve kayyum meseleleri için yeşil yakmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan resmen aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini ortaya koydular. İstanbul’da ‘Öcalan’a özgürlük’ diye bağıran Pervin Buldan’ın desteği ne anlama geliyor? İYİ Parti HDP’nin taleplerine ne cevap verecek? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan değerlendirdi.
HDP, 6'lı koalisyondan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istiyor. Bunu da HDP'li Ahmet Türk, "Bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" diyerek ilan etti. HDP bugün resmen aday çıkarmayacağını açıklayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.
Peki HDP ile görüşmelerde ne söz verildi? HDP üzerinden PKK'nın katliamları aklanmak mı istiyor? İYİ Parti tabanı HDP'nin kararından rahatsız mı? HDP koalisyondan ne istedi? Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'ye İYİ Parti neden sessiz? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan değerlendirdi.
Dr. Bahadır Bumin Özaslan'ın öne çıkan sözleri:
"6'lı masanın önce dağılıp sonra bir araya getirilmesi sürecinde bugün itibarıyla HDP'nin aday çıkarmaması bizim açımızdan hiç şaşırtıcı değil. 2018'deki seçimlerden önce CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Gel bakalım Muharrem' olayı ile bir sonraki seçimlerde kendi adaylık sürecini başlatmış oldu. Bunu aynı zamanda 2018'deki seçim beyannamesindeki konularla bunu belli etti ve ortaya koydu. Bugün HDP'nin CHP'ye dayattığı, Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği bütün bu şartların aslında 2018'deki seçim beyannamesinde tek tek var olduğunu görebiliyoruz.
İYİ Parti'nin de 2018'de birlikte ittifak kurduğu CHP'nin seçim beyannamesindeki vaatlerine sesini çıkarmaması şaşırtıcı değildir. O gün sessiz kalan İYİ Parti daha sonra ki süreçte 6'lı masa denen oluşumun yayınladığı belgelere bakıldığı zaman zaten HDP çizgisindeki HDP'nin taleplerini karşılayacak oranda bir takım çözümler üretti."
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