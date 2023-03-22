Kılıçdaroğlu’nu desteleyecek HDP’nin taleplerine İYİ Parti ne cevap verecek?

Dr. Bahadır Bumin Özaslan'ın öne çıkan sözleri:

"6'lı masanın önce dağılıp sonra bir araya getirilmesi sürecinde bugün itibarıyla HDP'nin aday çıkarmaması bizim açımızdan hiç şaşırtıcı değil. 2018'deki seçimlerden önce CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Gel bakalım Muharrem' olayı ile bir sonraki seçimlerde kendi adaylık sürecini başlatmış oldu. Bunu aynı zamanda 2018'deki seçim beyannamesindeki konularla bunu belli etti ve ortaya koydu. Bugün HDP'nin CHP'ye dayattığı, Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği bütün bu şartların aslında 2018'deki seçim beyannamesinde tek tek var olduğunu görebiliyoruz.