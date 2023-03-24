Kemal Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesinin perde arkası! İYİ Parti HDP'yi kabullendi mi? | ANALİZ

Tartışmaların, eleştirilerin gölgesinde 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 6'lı koalisyonun sessiz, gölge ortağı HDP ise yaptığı açıklamayla seçimde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Bu durum HDP, Kılıçdaroğlu'na destek verecek şeklinde değerlendirildi. HDP'ye ayrı bir pencere açmak gerekirse, parti uzunca bir süredir eleştirilerin, tepkilerin hedefinde. HDP'lilerin geçmişten bugüne verdiği mesajlar, takındığı tavır kamuoyunun gündeminde.

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