Son dakika: Emine Erdoğan BM’nin özel davetiyle New York’ta
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar eşlik etti.
Emine Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sayılı tarifeli uçağında, beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar'la seyahat etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için aynı uçakla New York'a gitti.
Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı. Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi, buradakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?
- Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
- Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?
- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
- Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
- Ehliyet affı 2023 son durum ne? Ehliyet affı çıktı mı, kimler geri alabilecek? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?
- Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
- TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?