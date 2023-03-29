29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Emine Erdoğan BM’nin özel davetiyle New York’ta

Son dakika: Emine Erdoğan BM’nin özel davetiyle New York’ta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Emine Erdoğan BM’nin özel davetiyle New York’ta

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar eşlik etti.

Emine Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sayılı tarifeli uçağında, beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar'la seyahat etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için aynı uçakla New York'a gitti.

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı. Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi, buradakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA