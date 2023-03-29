Son dakika: Emine Erdoğan BM’nin özel davetiyle New York’ta

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı. Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi, buradakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.