Kirli pazarlığın detayları belli oldu! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaadi

31 MART 2019 SEÇİMLERİ

- Terör suçları nedeniyle görevlerine son verilen belediye çalışanları hiçbir resmi sıfatları olmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler altında fiilen belediyelerde çalıştırılmaya devam ettirildi. Belediyeler adeta yeniden terör örgütlerinin yuvası haline getirilmeye çalışıldı.

- Terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı olması gerekçesiyle ihraç edilen ve kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği için mazbatası verilmeyen HDP'nin Tuşba Belediye Başkan Adayı Yılmaz Berki, yine kamu görevinden ihraç edilenlerden Van Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Vekili Sedat Töre, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Suat Türk, Eski Daire Başkanları Faysal Engin ve Nizamettin Bağlan başta olmak üzere birçok kişi hukuksuz bir şekilde belediye içinde faaliyette bulunmaya devam etti.

- Mardin, Hakkâri, Kayapınar, Kulp, Sur, Derik, Kızıltepe, İpekyolu ve Muradiye belediyelerinde ilk etapta 20 şehit ve gazi yakını işten çıkarıldı, 28'inin ise görev yeri değiştirildi. Bundaki amaç boşaltılan kadrolara terör örgütü ile aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olan veya öldürülen kişilerin yakınlarını almaktır.