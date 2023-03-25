İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oynadı











15 MART: PKK elebaşlarından Murat Karayılan da altılı koalisyona destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.

18 MART: Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.