İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oynadı
Altılı koalisyona dayatılan cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan siyasi krizleri işbirliği içinde olduğu HDP’nin taktikleriyle aştı. Özerklik şartının da olduğu Tutum Belgesi, HDP aktörleri ve PKK elebaşlarının talimatlarıyla sürece dahil edildi. İşte 18 günde ihanet hattının kurulduğu yolda yaşananlar...
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklayan altılı koalisyon, 6 Mart'tan bu yana Kandil'deki terör elebaşlarını coşturdu.
Peş peşe videolar yayınlayan PKK elebaşları, altılı koalisyona methiyeler düzerken, Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Edirne'de tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da masa ortaklarına parmak sallayıp Tutum Belgesi'ni dayattı.
İşte Kandil-HDP-CHP hattındaki 18 günlük skandal süreç...
6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu.
8 MART: Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı.
12 MART: PKK elebaşı Mustafa Karasu "Altılı koalisyona ilgi oldu, toplumda umut yarattı. HDP sorumluluğunu yerine getirecek" diyerek talimat verdi.
15 MART: PKK elebaşlarından Murat Karayılan da altılı koalisyona destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.
18 MART: Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.
20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisi yarattı.
21 MART: Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı Nevruz kutlamalarında ön sırada saf tutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek" dedi.
22 MART: HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na "HDP'nin olduğu denklemde olmayız" diyerek tepki gösterdi.
23 MART: PKK elebaşı Duran Kalkan Kalkan, "AK Parti- MHP'yi yıkmak için mücadele edeceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz" dedi.
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