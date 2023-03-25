TİP’li Erkan Baş’tan yargılama tehdidi! Küçük ortaklar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hedefte...

CHP KANALINDA TEHDİT ETTİ

Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş CHP'nin kanalı Halk TV'de tehditler savurdu.

KÜÇÜK ORTAKLAR ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU DA HEDEFTE

Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmasının hayalini kuran Erkan Baş yargılamalar yapılacağını belirterek "Açık konuşayım sonuçta Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce bu iktiarın parçası olmuş topluluklar da var. Mesela yargılama süreci... Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birileri varsa kusura bakmayın arkadaşlar biz size de karşı durururuz. Ya eski defterleri açmayalım... Hayır!" ifadeleriyle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da hedef aldı.