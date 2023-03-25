TİP'li Erkan Baş'tan yargılama tehdidi! Küçük ortaklar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hedefte...
Altılı koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurulmasının ardından CHP ve yandaşları tehditler savurmaya başladı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş CHP'nin Halk TV'sinde yaptığı açıklamada koalisyonun küçük ortağı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da yargılama tehdidinde bulundu. Bu sözler iki ismin de ittifak tarafından kullanılıp kenara atacağı şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
TİP'TEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Terör örgütü PKK Kandil'den 6'lı koalisyona "yolunuz açık" mesajları gönderirken başını terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin çektiği Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da 'aday çıkarmayacağız' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
CHP KANALINDA TEHDİT ETTİ
Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş CHP'nin kanalı Halk TV'de tehditler savurdu.
KÜÇÜK ORTAKLAR ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU DA HEDEFTE
Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmasının hayalini kuran Erkan Baş yargılamalar yapılacağını belirterek "Açık konuşayım sonuçta Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce bu iktiarın parçası olmuş topluluklar da var. Mesela yargılama süreci... Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birileri varsa kusura bakmayın arkadaşlar biz size de karşı durururuz. Ya eski defterleri açmayalım... Hayır!" ifadeleriyle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da hedef aldı.
KULLANIP ATILACAKLAR MI?
Erkan Baş'ın bu tehditleri CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile şaşırırken Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ses çıkarmıyor. Sosyal medyada kullanıcılar Erkan Baş'ın bu sözleri sonrası Babacan ve Davutoğlu için "Kullanıp atılacaklar" yorumunu yaptı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU TİP'E KOŞMUŞTU
3 Mart'ta Akşener'in masayı dağıtması sonrası ortak arayışına çıkan Kılıçdaroğlu TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı makamında ziyaret etmiş ve birlikte poz vermişti. Görünen o ki Akşener masaya dönse de Kılıçdaroğlu TİP ve HDP gibi partilerle birlikte yol yürümeye de devam ediyor.
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