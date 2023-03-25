Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hataylı işçilerle görüştü

Hatay'da en hızlı toparlanan, yaralarını en çabuk sarıp üretime geçen yerlerden birinin de Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu aktaran Erdoğan, yeni inşa edildiği için ufak tefek hasarlar dışında üretime mani herhangi bir altyapı sıkıntısı bulunmadığını kaydetti.

Erdoğan, "Gerek mevcut tesisin, gerekse yanındaki yerin sizlere tahsisi konusunu, bunu da bakanlarımızla görüşecek, ona göre de adımlarımızı atarız." dedi.