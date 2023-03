ABD Büyükelçiği karşısında 45 dakika görüşme! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener neden o oteli seçti?

KOD ADI MARRIOT

Altılı Masa, tam 13 kez toplandı. Ancak adaylık konusu her buluşmada krizle sonlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cuma günü yapılan son toplantıda masadan kalktı. "Kıskaca alındık, dayatmalara mecbur bırakıldık. Bu kumarda yokum" ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı! İki isim Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alınca Akşener şoka uğradı. Akşam canlı yayında "Adayım" diyen hukukçu Ersan Şen'e "görüşelim" telefonu açtı.



Masada 5 kişi kalan Millet İttifakı ise dünkü toplantıya odaklandı. Ancak 14'te olması gereken toplantı 1 saat ertelenince işler yine karıştı. Çünkü dün İmamoğlu ve Yavaş, ikna için Akşener'i makamında ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını şart koştu. Bu önerinin diğer liderler tarafından değerlendirilmesi ve akabinde Akşener'in masaya dönmes i gündeme geldi. Her an bilgilerin yenilendiği, sürpriz gelişmelerin yaşandığı muhalefet kaosunda son açıklamayı, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, Akşener'in liderlerle toplantıya katılmayacağını duyurdu. Ancak ne olduysa bu kez Akşener ile Kılıçdaroğlu, "pazarlık görüşmeleri" için buluşma kararı aldı.



İşte bu görüşmenin ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Görüşmenin yapıldığı son derece ilginçti. Söz konusu otel Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di. Kılıçdaroğlu, bir yanına İmamoğlu'nu diğer yanına ise Yavaş'ı alıp Akşener'i karşıladı. İkili başbaşa görüşme yaptı. İddiaya göre İmamoğlu ile Yavaş lobide bekledi.