ABD Büyükelçiği karşısında 45 dakika görüşme! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener neden o oteli seçti?





KİLİT 12. MADDE: ŞARTLI EVET

Akşener'in geri dönüşü sebebiyle 2 saat rötarlı başlayan 6'lı Masa buluşmasında ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürüttüğü 10 seçim kampanyasını da kaybeden Kılıçdaroğlu, adaylığının netleşmesi sonrası 5 saat dondurucu soğukta bekletilen vatandaşlara hitap etti. Öte yandan toplantı sonrası paylaşılan 12 maddelik mutabakat metninde seçimin kazanılması halinde 5 genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. 12. maddede ise İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen zaman ve tanımlama ile cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı duyuruldu.

Masadan kalkan Akşener için acil anket yapıldı. İki gün içinde yüzde 5 oy kaybettiği ortaya çıktı. İki liderin bir araya geldikleri odaya çay, kahve ve meyve servisi görüşmeden önce yapıldı. Kılıçdaroğlu, otele özellikle arka kapıdan girdi. İki belediye başkanı, görüşmeyi odanın dışında takip etti.