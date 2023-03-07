ABD Büyükelçiği karşısında 45 dakika görüşme! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener neden o oteli seçti?
"Altılı Koalisyon"da yaşanan adaylık tiyatrosu dün son buldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz hafta "Noter masası, kumar masası" diyerek kalktığı masaya 72 saat sonra yeniden oturdu. Akşener'in masaya oturmasını sağlayan kritik görüşme Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan ABD Büyükelçiliği'nin orada yapılan "adaylık pazarlığı" sonrası Akşener, hakaretler yağdırdığı masada yer aldı. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi yazarlarından Bülent Erandaç köşesinde kaleme aldı.
İşte Takvim Gazetesi yazarlarından Bülent Erandaç'ın "Kod Adı Marriott" başlıklı o yazısı
Akşener, "noter olmam" deyıp masadan kalktı. Ama 72 saat sonra u dönüşü yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ı "Başkan yardımcısı olacaklar" dıye dayattı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi Kemal Bey'le ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Marriott otel'de uzlaştı.
45 DAKİKA GÖRÜŞÜP BARIŞTI
Siyasi manevra, telefon trafiği ile başladı. Kemal Bey, İmamoğlu ve Yavaş'ı erkenden Genel Merkez'e çağırdı. Ardından 2 Belediye Başkanı, soluğu İyi Parti'de aldı. Akşener, bombayı patlattı: İkiniz de tam yetkili Başkan yardımcısı olmalısınız! '
Kemal Bey de elçiliğe 30 metre mesafedeki otelde bir katı kapattı. Sağır Oda'yı ayırttı. İYİ Parti'den ayrılan İmamoğlu ve Yavaş'ı yanına aldı. Akşener'i karşıladı. İki lider, 45 dakika görüşüp barıştı! Meral Hanım da hakaretler yağdırdığı masaya yeniden katıldı!
KOD ADI MARRIOT
Altılı Masa, tam 13 kez toplandı. Ancak adaylık konusu her buluşmada krizle sonlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cuma günü yapılan son toplantıda masadan kalktı. "Kıskaca alındık, dayatmalara mecbur bırakıldık. Bu kumarda yokum" ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı! İki isim Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alınca Akşener şoka uğradı. Akşam canlı yayında "Adayım" diyen hukukçu Ersan Şen'e "görüşelim" telefonu açtı.
Masada 5 kişi kalan Millet İttifakı ise dünkü toplantıya odaklandı. Ancak 14'te olması gereken toplantı 1 saat ertelenince işler yine karıştı. Çünkü dün İmamoğlu ve Yavaş, ikna için Akşener'i makamında ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını şart koştu. Bu önerinin diğer liderler tarafından değerlendirilmesi ve akabinde Akşener'in masaya dönmes i gündeme geldi. Her an bilgilerin yenilendiği, sürpriz gelişmelerin yaşandığı muhalefet kaosunda son açıklamayı, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, Akşener'in liderlerle toplantıya katılmayacağını duyurdu. Ancak ne olduysa bu kez Akşener ile Kılıçdaroğlu, "pazarlık görüşmeleri" için buluşma kararı aldı.
İşte bu görüşmenin ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Görüşmenin yapıldığı son derece ilginçti. Söz konusu otel Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di. Kılıçdaroğlu, bir yanına İmamoğlu'nu diğer yanına ise Yavaş'ı alıp Akşener'i karşıladı. İkili başbaşa görüşme yaptı. İddiaya göre İmamoğlu ile Yavaş lobide bekledi.
BÖYLE DÖNÜŞ GÖRÜLMEDİ!
Bu görüşmelerin ardından Kısa süre sonra toplantı gündemine ilişkin bilgi güncellemesi yapıldı.Tekrar kameraların karşısına geçen İyİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Az önce Genel Başkanımız Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Şu an itibari ile Genel Başkanımız toplantıya katılma kararı almıştır" dedi. Masadan "notere dönüştü" cümleleriyle kalkan Meral Akşener, ittifaka geri döndü. 6'lı başlayan 5'li kalan sonra yeniden 6'lı olan masaya oturma kararı aldı.
YUHALANDI
6'lı masayı deviren Meral Akşener, dün İmamoğlu ve Yavaş ile görüştü. Toplantıya katılma kararı verince Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Bu sırada öfkeli seçmenin yükselttiği "yuh" sesleri duyuldu.
KİLİT 12. MADDE: ŞARTLI EVET
Akşener'in geri dönüşü sebebiyle 2 saat rötarlı başlayan 6'lı Masa buluşmasında ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürüttüğü 10 seçim kampanyasını da kaybeden Kılıçdaroğlu, adaylığının netleşmesi sonrası 5 saat dondurucu soğukta bekletilen vatandaşlara hitap etti. Öte yandan toplantı sonrası paylaşılan 12 maddelik mutabakat metninde seçimin kazanılması halinde 5 genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. 12. maddede ise İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen zaman ve tanımlama ile cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı duyuruldu.
Masadan kalkan Akşener için acil anket yapıldı. İki gün içinde yüzde 5 oy kaybettiği ortaya çıktı. İki liderin bir araya geldikleri odaya çay, kahve ve meyve servisi görüşmeden önce yapıldı. Kılıçdaroğlu, otele özellikle arka kapıdan girdi. İki belediye başkanı, görüşmeyi odanın dışında takip etti.
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