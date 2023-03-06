Meral Akşener tehdit mi edildi? Mahmut Övür'den çarpıcı altılı koalisyon yorumu: ABD lobileri Ankara'da harekete geçti
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık tiyatrosu son bulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı oldu. Meral Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" çıkışını yaparak masadan kalkmasının ardından bir anda masaya dönme kararı sorgulanırken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den flaş bir iddia geldi. Övür, Akşener'in tehdit edildiğini düşündüğünü belirtti. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tiyatrosu nihayet bugün son bulurken altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ilan edildi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ ŞARTI
İYİ Parti'nin masadan kalkması sonrası sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ziyareti güne damga vururken görüşmede şartlı onay sonrası Akşener toplantıya katılmayı kabul etmişti.
Yapılan toplantıda "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması" şartıyla İYİ Parti de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti.
AKŞENER TARİH YAZMAK YERİNE TARİH OLDU
Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" çıkışını yaparak masadan sert bir şekilde kalkmasının ardından bir günde yaşadığı fikir dönüşümünün arkasındaki neden merak edilirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin A Haber'e konuştu.
ARKA PLANDA PAZARLIK
HDP'li Mithat Sancar "Yüzde 10-15 arasında oy alacağız" diyor. Buna yüzde 12 diyelim. Bu oy olmadan kazanamazlar. Açık oynama ihtimalleri var mı? Bence yok. Arka planda pazarlık yapacaklar.
AKŞENER HDP'Yİ İÇİNE SİNDİRECEK
Aday göstermeyecekler ama arka planda 2 bakanlık ya da 2 Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilecek. Meral Akşener de bunu içine sindirecek. İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti olmasa HDP oylarının hepsi gelse bile kazanamazlardı.
AKŞENER ÖYLE BİR SERT KALKTI Kİ...
Akşener o kadar iddialı şekilde masadan kalktı ki oradan geri dönüş mümkün değildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeme konusunda makul bir gerekçesi de vardı. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti'ye oy kaybettiriyordu. İYİ Parti de belirleyici bir parti olamıyordu.
CHP HDP'YE DÖNECEKTİ
Ancak İYİ Parti masadan kalktığı gibi kalsaydı bence oylarını da yükseltecekti. Sağ ve milliyetçi merkezde bir boşluk yaratma şansları vardı. CHP de İYİ Parti gitseydi HDP'ye doğru dönecekti.
AKŞENER TEHDİT EDİLDİ
Akşener burada "Bakın biz çıktık bunlar HDP ile birleşti" diyebilmeliydi. Bunlara rağmen Akşener nasıl Kılıçdaroğlu'na onay verdi. Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi.Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var?
ABD LOBİLERİ ANKARA'DA HAREKETE GEÇTİ
Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu hakkında elinde bir dosya olduğunu söylemişti. ABD lobilerinin Ankara'da harekete geçtiği konuşuluyor şu an. Burada bir şey döndü. Ya tarih yazacağım ya tarih olacağım dedi. Akşener tarih oldu.
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