Meral Akşener tehdit mi edildi? Mahmut Övür’den çarpıcı altılı koalisyon yorumu: ABD lobileri Ankara’da harekete geçti

AKŞENER TEHDİT EDİLDİ

Akşener burada "Bakın biz çıktık bunlar HDP ile birleşti" diyebilmeliydi. Bunlara rağmen Akşener nasıl Kılıçdaroğlu'na onay verdi. Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi.Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var?