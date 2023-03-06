Akşener artık tarih oldu! Arka kapından çıktı yemeğe katılmadı! İlyas Topsakal yorumladı: Merkez parti olma ihtimali artık bitti
Altılı koalisyonda Meral Akşener'in ayrılığı sonrası "İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcısı görevi verilsin" şartının kabul edilmesinin ardından Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Yaşanan süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Prof.Dr. İlyas Topsakal İYİ Parti ve HDP tabanının bu ittifakta bir araya gelmesinin çok zor olduğunu söylerken "Meral Akşener sözlerinden geri döndü. Artık güven unsuru gitti. Merkez olma ihtimali artık bitmiştir. Akşener artık tarih oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu.
Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı.
ŞARTLI ONAY
Sonrasında gün içinde İmamoğlu ve Yavaş gün içinde Meral Akşener'i İYİ Parti binasında ziyaret ederken toplantıya katılması konusunda ikna etti.
Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu.
ADAY KILIÇDAROĞLU
Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu. Sonrasında Saadet Partisi binası önünde yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.
Prof.Dr. İlyas Topsakal A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve İYİ Parti'nin son durumunu değerlendirdi.
TABANLAR ASLA UZLAŞAMAZ
Tabanlar asla uzlaşı içinde değil. CHP ve HDP tabanıyla İYİ Parti tabanını bir araya getirmek çok zor. Psikoloji iyi tanımanız gerekiyor.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK" MOTİVASYONUYLA İKNA EDİYORLARDI
İYİ Parti'yi oyu yüzde 20 gösterildi anket şirketleri tarafından. İYİ Parti birileri tarafından itelenmek istedi. İYİ Parti insanları "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak" diyerek ikna ediyordu.
MASAYA ARTIK HDP DE GELEBİLİR
Meral Akşener'in artık ittifakta hiçbir rolü kalmadı. Kılıçdaroğlu'nu kabullendiği için HDP de artık masaya gelebilir.
AKŞENER ARTIK TARİH OLDU
Meral Akşener sözlerinden geri döndü. Artık güven unsuru gitti. Merkez olma ihtimali artık bitmiştir. Akşener 4 senedir söylediklerini yuttu. İYİ Parti'yi CHP besledi. İYİ Parti'yi denediler ve yarım bıraktılar. Akşener artık tarih oldu.
HER ŞEYİ KENARDA BIRAKTI
İnsanları motive ettin ve şu an o motive ettiğin her şeyi kenara bıraktın.
ARKA KAPIDAN ÇIKTI YEMEĞE KATILMADI
Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nden ayrıldı. Meral Akşener'in arka kapıdan çıktığı iddia ediliyor. Meral Akşener aday açıklanmasından sonra verilen akşam yemeğine kalmadı. Yemeği Kılıçdaroğlu; Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal birlikte yedi.
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