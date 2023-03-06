Akşener artık tarih oldu! Arka kapından çıktı yemeğe katılmadı! İlyas Topsakal yorumladı: Merkez parti olma ihtimali artık bitti

HER ŞEYİ KENARDA BIRAKTI

İnsanları motive ettin ve şu an o motive ettiğin her şeyi kenara bıraktın.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI YEMEĞE KATILMADI

Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nden ayrıldı. Meral Akşener'in arka kapıdan çıktığı iddia ediliyor. Meral Akşener aday açıklanmasından sonra verilen akşam yemeğine kalmadı. Yemeği Kılıçdaroğlu; Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal birlikte yedi.