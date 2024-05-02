Türkiye ile Irak arasında sınırda PKK’ya karşı iş birliği! MSB son dakika olarak duyurdu

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea)" teşkil edilmesine yönelik 11 Ocak'ta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Mutabakat Muhtırası'nın (MOU) imzalandığını ve bu muhtıraya ilişkin iç hukuk sürecinin 4 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tamamlandığını aktardı.

Aktürk, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) ilk aktivasyonunun, haziran ayında yapılacak Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısını müteakip temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında memorandum imzalandığını hatırlatan Aktürk, "30 Ocak 2021'de Azerbaycan Ağdam'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin faaliyetleri Azerbaycan'ın anti terör operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sonlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulaması gerektiğini belirterek, "En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.