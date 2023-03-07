Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener’in istifasını bekleyebilirsiniz

"ŞANTAJA MI MARUZ KALDI?"

Akşener'in önceki gün söylediklerinden bugüne o söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış ve iç kuvvet oldu? Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vadettiler. Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum.

"AKŞENER'DEN BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR"

Meral Akşener'den toplumun bu akşam beklediği ve beklemesi gereken bir açıklama var. 'Ben bir şantaja uğradım. Bir tehdide uğradım' veya tam tersi 'Ben hiçbir baskı olmadan bu masaya gittim oturdum.' Hangisini diyecekse. Bu akşam onun ağzından bu açıklamayı millet duymak mecburiyetinde.

"BU SEVR İMZASIDIR"

Bu akşam İyi Parti adına Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu. Sevr imzasıdır İyi Parti adına."