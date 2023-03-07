Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık krizi Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla son bulurken ittifak içinde Akşener'in yaptığı "U dönüşü" gündem oldu. Akşener koalisyondan ayrılırken Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken, saatler içinde ittifaka dönüş kararı aldı. Gazeteci Hulki Cevizoğlu Akşener'in bu dönüşünü yorumlarken çarpıcı bir iddiada bulundu.
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasıyla son bulurken güne Akşener'in adayın açıklandığı anlardaki yüz ifadesi damga vurdu.
"AKŞENER'İN SEVR MASASIDIR"
Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" çıkışını yapmasının ardından saatler sonrası altılı koalisyona dönmesi kafalarda soru işareti oluştururken Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan çarpıcı bir iddia geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masaya dönmesiyle ilgili konuşan Cevizoğlu, "Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu" dedi.
"AKŞENER'İN İSTİFASINI BEKLEYEBİLİRSİNİZ"
"İstifasını bekleyin. Bildiğimiz bir şey var demek ki. Bu akşam Meral Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz. Bu akşam olmadı, yarın istifasını bekleyebilirsiniz. Yada oradaki kavgaları takip etmek lazım.
"TEK MUTLU OLAN DAVUTOĞLU"
Burada tek mutlu olan bütün masayı Kılıçdaroğlu ile dizayn eden Davutoğlu'nun kendisi. Galiba 1. başkan yardımcısı da o olacak. Davutoğlu kendi ihtiraslarıyla o masayı bu hale getiren kişilerin başında geliyor.
Bakın ne demişti; 'Noter masasına oturdu, imzalattılar. Tuzak kurdular. Çağırdılar.' Yemekte siyaseten zehirlediler.
"ŞANTAJA MI MARUZ KALDI?"
Akşener'in önceki gün söylediklerinden bugüne o söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış ve iç kuvvet oldu? Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vadettiler. Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum.
"AKŞENER'DEN BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR"
Meral Akşener'den toplumun bu akşam beklediği ve beklemesi gereken bir açıklama var. 'Ben bir şantaja uğradım. Bir tehdide uğradım' veya tam tersi 'Ben hiçbir baskı olmadan bu masaya gittim oturdum.' Hangisini diyecekse. Bu akşam onun ağzından bu açıklamayı millet duymak mecburiyetinde.
"BU SEVR İMZASIDIR"
Bu akşam İyi Parti adına Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu. Sevr imzasıdır İyi Parti adına."
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