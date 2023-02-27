İçişleri Bakanı Soylu'dan "hükümet istifa" sloganlarına yönelik açıklama: Buradan bir karmaşıklık çıktığını sanabilirler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada deprem üzerinden siyaset yapmak isteyenlere seslenirken " Spor alanlarını siyaset alanı yapmaya çalışıyorlar. Millet seçimde kararını verir, verecektir zaten. " ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca "Devletin ve milletin buradaki mesaisini bölmesinler." mesajını verdi. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da AFAD Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
GEÇİCİ İŞYERLERİ YAPTIK VE DENEDİK
Hem zaman hem döküleceği yer açısından hem de maliyeti açısından çalışmalar yapıyoruz. Ağır hasarlı acil yıkılacak binalar içinde çalışmalar var. 1 yıl içerisinde yapıla yapışacak ancak burada da insanların normallerinin devam ettirilmesi. Köylerine dönen insanların ihtiyaçlının giderilmesi de lazım. Bunun için çadırkentlerdeki altyapının güçlendirilmesi, çocukların buradaki eğitimlerini düşünmek zorundayız. Birçok faktörü bu alanda değerlendirmekteyiz. Hatay şu an 100 bin çadır oranına geldi. Hatay'da Altınözü, Arsuz gibi yerlerde nüfus arttı. Bunun buna göre tahkim edilmeli. Yine aynı şekilde şehir merkezlerinde geçici işyeri yaptık ve denedik. Yaklaşık 700 800 gibi esnaf müracaat etti. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buradan helikopter ile 1 buçuk saat gittiğimiz alanlardan bahsediyoruz.
DEVLETİN VE MİLLETİN MESAİSİNİ BÖLMESİNLER
Kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Birçok mesele var her biriyle arkadaşlarımız ilgileniyor. Sağlık açısından her türlü adımlar atılıyor. Suyun klorlanmasından sağlık taramasına kadar. Bütün bunların hepsi bir iş sürecinde işlemektedir. Biz bunları yaparken bazıları da siyaset yapmanın peşindeler. Dertleri başka olanlar, önümüzdeki günlerde seçim var çıksın siyasetini yapsın. Spor alanlarını siyaset alanı yapmaya çalışıyorlar. Millet seçimde kararını verir, verecektir zaten. Buradan bir karmaşıklık çıktığını sanabilirler. Biz burada kendimizi buraya gömdük ancak güvenlik kalkanlarımız inmedi. Bizim mesaimizi bölmesinler. Hodri meydan. Kimse Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bizimle bilek güreşine girmesin. Devletin ve milletin buradaki mesaisini bölmesinler.
ENKAZ 2-3 AY SÜREDE KALKACAK GİBİ
Enkaz kaldırmada kimisi diyor 4 ayda kalkmaz kimisi diyor 8 aydan önce kalkmaz. Antakya farklı. Zannediyorum ki 2-3 aylık süre içerisinde kalkabilir. Esas planlanması gereken yer Antakya merkez. Bunun için planlama yaptık. Bu arada enkaz kaldırma çalışmaları durmuyor, belirlediğimiz alanlara kaldırıyorlar. Önümüzde enkazlarla ilgili bir rakam var ama onu şu an söylemem pek sağlıklı olmayabilir. Temel problem Antakya olduğu için buraya özel olarak çalışıyoruz.
ŞEHRİN KÜLTÜREL KODLARI ÇALIŞIYOR
Konutlar için Çalışma Bakanlığımız hocalarla ve üniversitelerle bir çalışma yaptı. Karşılıklı bir istişare için şehir merkezleri ne olacak. Aynı yoğunlukta olması mümkün değil. Şehrin kültürel kodları da çalışılıyor. Mesele şu an bir sistem içerisinde ilerliyor. Şu anda birtakım yerlerde çalışmalar başladı. Bunlar daha önce belirlenmiş rezerve alanlardı. Genel plan ise hep beraber değerlendiriliyor.
TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ
Hatay'da konteynerkent altyapısı yüzde 40 aştı. Herkes bir bölümün başında çalışmalarını yapıyor. Buradaki mevcut yapıyı her geçen gün düzenliyoruz. 26 bin enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı. Biz Elazığ'da 2 buçuk ay kaldık. Elazığ'ın kat be kat üstü buradaki ölçekler. Bunların her birinin yerine gelmesi var olan performansın üstüne performans koyarak çalışıyoruz. Söz konusu insan insan yaşayacak burada. Bu titizlikle çalışıyor arkadaşlarımız.
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