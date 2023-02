İçişleri Bakanı Soylu'dan "hükümet istifa" sloganlarına yönelik açıklama: Buradan bir karmaşıklık çıktığını sanabilirler

TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

Hatay'da konteynerkent altyapısı yüzde 40 aştı. Herkes bir bölümün başında çalışmalarını yapıyor. Buradaki mevcut yapıyı her geçen gün düzenliyoruz. 26 bin enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı. Biz Elazığ'da 2 buçuk ay kaldık. Elazığ'ın kat be kat üstü buradaki ölçekler. Bunların her birinin yerine gelmesi var olan performansın üstüne performans koyarak çalışıyoruz. Söz konusu insan insan yaşayacak burada. Bu titizlikle çalışıyor arkadaşlarımız.