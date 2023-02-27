İçişleri Bakanı Soylu'dan "hükümet istifa" sloganlarına yönelik açıklama: Buradan bir karmaşıklık çıktığını sanabilirler

GEÇİCİ İŞYERLERİ YAPTIK VE DENEDİK

Hem zaman hem döküleceği yer açısından hem de maliyeti açısından çalışmalar yapıyoruz. Ağır hasarlı acil yıkılacak binalar içinde çalışmalar var. 1 yıl içerisinde yapıla yapışacak ancak burada da insanların normallerinin devam ettirilmesi. Köylerine dönen insanların ihtiyaçlının giderilmesi de lazım. Bunun için çadırkentlerdeki altyapının güçlendirilmesi, çocukların buradaki eğitimlerini düşünmek zorundayız. Birçok faktörü bu alanda değerlendirmekteyiz. Hatay şu an 100 bin çadır oranına geldi. Hatay'da Altınözü, Arsuz gibi yerlerde nüfus arttı. Bunun buna göre tahkim edilmeli. Yine aynı şekilde şehir merkezlerinde geçici işyeri yaptık ve denedik. Yaklaşık 700 800 gibi esnaf müracaat etti. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buradan helikopter ile 1 buçuk saat gittiğimiz alanlardan bahsediyoruz.