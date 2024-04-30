DEAŞ'ın 1 Mayıs katliam planı önlendi! Taksimi kana bulayacaklardı | İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı provoke etmek isteyen kim?
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonu yapıldı. Yaklaşan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda sansasyonel terör eylemi planı yapan bir Saldırı Hücresi çökertilirken operasyonla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre teröristlerin Taksim Meydanı'nda terör saldırısı planladıkları anlaşıldı. İstanbul Beykoz'da kaldıkları bir iş yerinde yakalanan ve "Abbas İsa" kod adıyla bilinen Suriye uyruklu Kasım Arapgaz ile Afganistan uyruklu Mucibullah Musayin'nin patlayıcı yapımında uzman oldukları ve DEAŞ'ın emirlerinden özel eğitim aldıkları bilgisine ulaşıldı. Amaçları 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kana bulamak olan örgüt üyelerine destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı DEM harekete geçti. 1 Mayıs'ı terörize etme planının amacı ve sokak çağrısı ile asıl hedeflenen ne? Terörbaşı Kalkan ve DEM'in mesajları neye işaret? A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler teröristlerin alçak 1 Mayıs planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen "Bozdoğan-32" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kasım Arapgaz (25) ile Mucibullah Musayin (29) isimli iki terörist, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde kaldıkları bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
HEDEFLERİ TAKSİM MEYDANI'YMIŞ
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda sansasyonel terör saldırısı planı yapan terör örgütü DEAŞ'a bağlı Saldırı Hücresi, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından deşifre edildi ve operasyonla çökertildi. İddialara göre; K.A.'nın bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi.
PKK ELEBAŞINDAN SOKAK ÇAĞRISI
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan Kandil'den ses yükselterek, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli, Kürtler sokaklara akmalı" diyen Kalkan'a ilk destek terörün siyasi ayağı DEM Parti'den geldi.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler teröristlerin alçak 1 Mayıs planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 1 Mayıs'ı terörize etme planının amacı ve sokak çağrısı ile asıl hedeflenen ne? Terörbaşı Kalkan ve DEM'in mesajları neye işaret? İşte uzmanların açıklamalarından satır başlıkları;
Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ
"Son günlerde DEAŞ'ın niye bu kadar önde olduğuna bakmak lazım. PKK üzerinde yapmış olduğumuz operasyonların ülkede neredeyse kalmayacak durumda olmaları sonucu ibre DEAŞ'a çevriliyor. Eskiden bu tarz operasyonlar PKK üzerinden ilerliyordu ama artık PKK uzantısı kalmadığı ve kripto yapıları ülkeye giremediği için ibre DEAŞ'ta."
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
"1 Mayıs ile eli kanlı bir terör örgütünün ne alakası olabilir bilmiyorum. Nasıl oluyorda Özgür Çelik DEM Partisi ile ittifak yapıyorlar demek ki seçim öncesi yapılan gizli ittifakın sonucu olarak ortaya çıkıyor. İşçi ve Emekçi bayramını kutlamak güzel bir şey fakat bir alçağız bir katilin reklamını yapmak alçaklıktır. Çünkü ancak katiller ellerinin yıkanmasını ister."
"Bu şanlı günü kana bulamak istiyorlar. Halklı bir şekilde sokağa dökmek ve halkla polisi karşı karşıya getirmeyi planlıyorlar. Bu çok alçakça bir plan ve oyun. 1 Mayıs günü tekrardan birileri öldürülürse Türkiye'ye terör geri geldi diyecekler gitmeyin Türkiye'ye diyecekler ve buna izin vermemeliyiz. Tekrardan Türkiye'yi 1977 1 Mayıs'ına dönüştürmek istiyorlar biz buna asla izin vermeyiz."
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