DEAŞ’ın 1 Mayıs katliam planı önlendi! Taksimi kana bulayacaklardı | İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı provoke etmek isteyen kim?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

"1 Mayıs ile eli kanlı bir terör örgütünün ne alakası olabilir bilmiyorum. Nasıl oluyorda Özgür Çelik DEM Partisi ile ittifak yapıyorlar demek ki seçim öncesi yapılan gizli ittifakın sonucu olarak ortaya çıkıyor. İşçi ve Emekçi bayramını kutlamak güzel bir şey fakat bir alçağız bir katilin reklamını yapmak alçaklıktır. Çünkü ancak katiller ellerinin yıkanmasını ister."