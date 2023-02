MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Miraç Kandili mesajı: Fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir

"FEDAKARLIĞIN ENERJİSİYLE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİNECEKTİR"



Allah'ın her şeyi bilen, gören ve işiten olduğunu, rahmetinden ümit kesilmemesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle, metanetin enginliğiyle, kardeşliğin erdemiyle, fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç gecesini gönülden kutluyor, yeni bir yükselişe ivme vermesini temenni ediyorum. Depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifa, milletimize de baş sağlığı diliyorum. Rabbim, milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, bela, afet, musibet ve fenalıktan korusun, kollasın, dualarımla birlikte, bu gecenin hükmü hatırına manevi diriliş ve toparlanışın bir an evvel tecelli etmesini niyaz ediyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun" dedi.

