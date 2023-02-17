MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Miraç Kandili mesajı: Fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili nedeniyle Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli, Miraç hadisesinin mucizevi bir yükselişin, ilahi mükafat yüceliğinin insan havsalasına sığmayan müjdesi olduğunu belirterek, "Bu gece rahmet ve lütuf gecesidir. Efendimiz Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semanın zirvesine çıkması bu gecenin manevi armağanıdır. Miraç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır. Allah'ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır. Efendimizin kutlu hayatının sıkıntılı bir döneminde gerçekleşen, pek çok nimet, bereket ve güzelliği lütfeden Miraç mucizesinin seneidevriyesi, aynısıyla aziz milletimizin maruz kaldığı hüzün, ıstırap ve acılardan kurtuluşu için de bir eşik olması yegane dileğimdir" ifadelerini kullandı.