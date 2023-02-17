MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı: Fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Bu gece rahmet ve lütuf gecesidir." diyen Bahçeli, "Miraç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır. Allah'ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır." ifadedelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili nedeniyle Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.
Bahçeli, Miraç hadisesinin mucizevi bir yükselişin, ilahi mükafat yüceliğinin insan havsalasına sığmayan müjdesi olduğunu belirterek, "Bu gece rahmet ve lütuf gecesidir. Efendimiz Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semanın zirvesine çıkması bu gecenin manevi armağanıdır. Miraç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır. Allah'ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır. Efendimizin kutlu hayatının sıkıntılı bir döneminde gerçekleşen, pek çok nimet, bereket ve güzelliği lütfeden Miraç mucizesinin seneidevriyesi, aynısıyla aziz milletimizin maruz kaldığı hüzün, ıstırap ve acılardan kurtuluşu için de bir eşik olması yegane dileğimdir" ifadelerini kullandı.
"FEDAKARLIĞIN ENERJİSİYLE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİNECEKTİR"
Allah'ın her şeyi bilen, gören ve işiten olduğunu, rahmetinden ümit kesilmemesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle, metanetin enginliğiyle, kardeşliğin erdemiyle, fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç gecesini gönülden kutluyor, yeni bir yükselişe ivme vermesini temenni ediyorum. Depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifa, milletimize de baş sağlığı diliyorum. Rabbim, milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, bela, afet, musibet ve fenalıktan korusun, kollasın, dualarımla birlikte, bu gecenin hükmü hatırına manevi diriliş ve toparlanışın bir an evvel tecelli etmesini niyaz ediyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun" dedi.
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