2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

Türkiye, ekonomik istikrar ve kalkınma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bugün duyurulacak olan kamuda tasarruf paketi, ülkenin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanarak etkin projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.