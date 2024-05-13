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Haberler Galeri 2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

Türkiye, ekonomik istikrar ve kalkınma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bugün duyurulacak olan kamuda tasarruf paketi, ülkenin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanarak etkin projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 08:38
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2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

Türkiye, kamu harcamalarında önemli tasarruf tedbirlerine gitme kararı aldı. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kabine toplantısının ardından duyurulan tasarruf paketi, kamu kurumlarının bina ve araç kiralamalarını zorunlu olmadıkça yapmamaları yönünde bir adım atmalarını hedefliyor.

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2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Tasarruf paketinin ayrıntılarını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklayacak.

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2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

Peki tasarruf paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından pakete ilişkin ipuçları vermişti.

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2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

Erdoğan, "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet için eğitimler, yurt dışı seyahatler ve kamu istihdamı gibi pekçok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız." demişti.

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2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?

KAMUDA ALINACAK TASARRUF ÖNLEMLERİ

Buna göre az kaynakla etkin projeler yapılacak.