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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü! 1 saatlik kritik temas

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü! 1 saatlik kritik temas

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 15.30'da Beştepe'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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