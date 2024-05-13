Emekliye 3 formüllü temmuz ayarı! 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş tablosu meydana çıktı: 10.000, 12.350, 15.000 TL alana...

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini güncellemesiyle birlikte, emeklilerin Temmuz ayındaki artışlarıyla ilgili rakamlar da gündeme geldi. Emeklilere Temmuz ayında üç farklı formülle zam yapılması planlanırken, bu artışlar için yasal düzenlemelerin gerekliliği vurgulanıyor. İkramiyelerde yapılan yüzde 50'lik artış ve promosyonlardaki taban ödemelerin 12 bin liraya kadar yükseltilmesinin ardından, emekliler için yeni bir destek paketinin hazırlıkları da devam ediyor.