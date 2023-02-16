16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Devlet Bahçeli'den yardım kampanyası ve bağışçılarına teşekkür

Son dakika | Devlet Bahçeli'den yardım kampanyası ve bağışçılarına teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
ABONE OL
Son dakika | Devlet Bahçeli’den yardım kampanyası ve bağışçılarına teşekkür

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli dün yapılan yardım kampanyası ve bağışcılarına teşekkür etti. Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Asrın felaketinden kaynaklanan ağır yıkımın telafisi amacıyla yardımlarını esirgemeyen hayırsever insanlarımıza, televizyon yapımcılarına, telefon başında her arayana sabırla cevap veren sanatçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA