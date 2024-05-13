Togg Avrupa yollarına çıkıyor! Piyasaya o ülke ile giriş yapacak! Son güncellemeyle yeni özellik geldi...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparken Türkiye'nin gurur kaynağı olan Togg'a da değindi. Bakan Kacır yollardaki Togg sayısının 30 bine yaklaştığını vurgularken "2025 yılının başında Togg, Almanya ile Avrupa pazarına girmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE SINIF ATLADI
Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A'yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.
Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.
Türksat 6A'nın Türksat 5A ve 5B'den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.
Ekonomik değer açısından en büyük faydası 1,5 milyarlık Güneydoğu Asya coğrafyasına Türkiye'nin haberleşme uydularıyla erişim kazanması olacak önceki Türksat uydularına ilave olarak. Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağalayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.
"HEDEFİMİZ UZAY TEKNOLOJİLERİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.
İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.
Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.
KAAN İLE ADIM ADIM HEDEFE
KAAN'da ilk hedef 2028 yılında 20 KAAN'ın TSK envanterine girebilecek noktaya gelmesi ve TSK'ya teslim edilmesi. TUSAŞ muazzam bir gayretle bu projeyi sürdürüyor.
Türkiye'nin dünyada bir elin parmağını geçmeyen sayıda 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen ülkelerden biri olması hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye artık her alanda savunma sanayiine benzer atılımlar içerisinde. Savunma sanayii Türkiye'ye yüksek teknoloji geliştirme tecrübesi kazandırmış oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi programımızın da en önemli bileşenlerinden biri yeni nesil sanayi politikasıdır. Türkiye benzer başarı hikayelerini her alanda adım adım gerçekleştiriyor, gerçekleştirecek.
"30 BİNE YAKIN TOGG YOLLARDA"
Togg, çok önemli bir teknoloji projesi. Gerçekten bizim için kritik bir proje. Yollardaki Togg araçları 30 bine yaklaştı. Togg, Ankara'da bir araştırma merkezi kurdu. Togg'a otonom sürüş kabiliyeti kazandırmak için çalışmalar sürüyor.
"2025 BAŞINDA ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKARILACAK"
Avrupa pazarı için ilk hedef Almanya. İnşallah 2025 yılının başında Togg, Almanya ile Avrupa pazarına girmiş olacak. Togg hiçbir zaman rekabetten kaçmadı. İhracat yolculuğunda biz Togg'un yanında olacağız.
Bir yandan da yazılım geliştirmeleri devam ediyor. Son yeniliklerden biri de yüz tanıma oldu.
"TEKNOFEST'E BAŞVURU SAYISI 1 MİLYON 600 BİNİ AŞTI"
Şu anda net bir tarih veremem. Ekim ayında olabilme durumu var. Hava şartlarının iyi olmasını istiyoruz. Tarihler netleştiğinde tüm Türkiye'ye duyuracağız. Yarışma başvurusu açısından yeni rekorlar kırdık. Başvuru sayısı şimdiden 1 milyon 600 bini aştı. Başvuru rekoru milli teknoloji hamlesinin sahiplendiğinin kanıtı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğduğunuz gün karakterinizi ele veriyor: 7 gün 7 kişilik! P.tesi günü doğanlar meğer...
- Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...
- Kahve lekesini anında yok eden sihirli malzeme!
- Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda
- Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...
- 2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?
- Emekliye 3 formüllü temmuz ayarı! 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş tablosu meydana çıktı: 10.000, 12.350, 15.000 TL alana...
- Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?
- Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Schengen nedir, nasıl alınır? 2024 Schengen Vizesi ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen almak için gerekli belgeler...
- Türkiye'nin doğa harikası ilçeleri 10'luk liste tepeden tırnağa değişti
- 30 saniyede gizli saati bulabilecek misin? Bu optik illüzyon IQ testini sadece dahi beyinler çözebiliyor!