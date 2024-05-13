Togg Avrupa yollarına çıkıyor! Piyasaya o ülke ile giriş yapacak! Son güncellemeyle yeni özellik geldi...

TÜRKİYE SINIF ATLADI

Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A'yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.

Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.

Türksat 6A'nın Türksat 5A ve 5B'den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.

Ekonomik değer açısından en büyük faydası 1,5 milyarlık Güneydoğu Asya coğrafyasına Türkiye'nin haberleşme uydularıyla erişim kazanması olacak önceki Türksat uydularına ilave olarak. Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağalayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.