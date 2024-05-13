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Haberler Galeri Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarındaki yönetici atamaları ve öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları için takvim belirlendi. Bu duyuru, öğretmenlerin kariyerlerinde yeni bir adım atmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Başvuru sürecine ilişkin detaylar da açıklandı, böylece öğretmenlerin başvuru sürecine dair beklentileri netlik kazandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:08
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Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? 2024-MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? personel.meb.gov.tr

2024 yılı, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bakanlık, yönetici görevlendirmesi ve öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru takvimini duyurdu. Bu duyuru, öğretmenler arasında yeni bir kariyer adımı atmaya hazırlanan heyecanı artırıyor.

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Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? 2024-MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? personel.meb.gov.tr

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı.

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Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? 2024-MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

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Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? 2024-MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? personel.meb.gov.tr

Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

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Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? 2024-MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman? personel.meb.gov.tr

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME 2024 BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!