Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarındaki yönetici atamaları ve öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları için takvim belirlendi. Bu duyuru, öğretmenlerin kariyerlerinde yeni bir adım atmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Başvuru sürecine ilişkin detaylar da açıklandı, böylece öğretmenlerin başvuru sürecine dair beklentileri netlik kazandı.