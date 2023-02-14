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22 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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22 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi

Son dakika haberi...HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

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