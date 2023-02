Sosyal konut projesine yönelik flaş açıklama! Bakan Murat Kurum Türkiye Yüzyılı Zirvesi’de açıkladı

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nin son paneli ise gayrimenkul sektörüne ayrıldı.

'Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü' paneli öncesi zirveye video mesajla katılan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sektöre ve iklim değişikliğine yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Ortak evimiz, dünyamız ve cennet vatanımız Türkiye, iklim krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Dünyada yeşil dönüşümün merkeze alındığı, yeni normalin artık en yüksek sesle gündeme geldiği bir dönemde attığımız her adımı Türkiye'nin ufkuna uygun bir şekilde atıyoruz. Çünkü artık her evlet, her millet için yeşil dönüşüm kaçınılmazdır. Ülkemiz içinse olmazsa olmazdır" dedi. Bakan Kurum, şunları söyledi: