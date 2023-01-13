İSKİ bu kez büyük bir faciaya imza attı! Doğal gaz borusunu patlattı her yer alev aldı





Çevrede esnaf olan Özer Sağbaş, " Çok büyük bir patlama oldu. İş yeri ve kamyonet hasar gördü. Seçim bürosu ile imamın kaldığı evde hasar oluştu. İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri gelerek müdahale ettiler. Bir işçi yaralandı. 2 işçi çalışması sırasında patlama olunca arkadaşının alevler arasında kaldığını söyleyen bir işçi alevlerden etkilenmiş. Yüzü yanmıştı" dedi.

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