14 Kasım 2022, Pazartesi
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İSKİ’nin çalışması mahallelinin kabusu oldu! Çukurlar yaya ve sürücüler için tehlike saçıyor
İSKİ'nin altyapı çalışması İstanbul Avcılar'daki bir caddede çileye dönüştü. Köstebek yuvasına dönen yol yaklaşık üç aydır tamamlanmıyor. Bu durum hem yaya hem de sürücülere ciddi zararlar verirken sürekli tozla kaplı olan yol çeşitli hastalıklara da davetiye çıkartıyor..