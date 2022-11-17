17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İSKİ çalışmasında boru patladı sular binanın boyunu aştı! Komşular birbirine girdi

İSKİ çalışmasında boru patladı sular binanın boyunu aştı! Komşular birbirine girdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
İSKİ çalışmasında boru patladı sular binanın boyunu aştı! Komşular birbirine girdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin Sultangazi ilçesinde çalışma yaptığı sırada patlayan su borusundan fışkıran su 4 katlı binanın boyunu aştı. Yaşanan durum bina sakinleri arasında tartışmaya sebep oldu. Bir bina sakini evinin kirlendiğini belirterek, çatı katından paspası tartıştığı komşusunun üzerine attı.

İSKİ ekibinin dün saat 15.00 sularında Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'ta bir binanın önündeki onarım çalışması sırasında su borusu patladı. Oluşan tazyikli suyun yüksekliği dört katlı binanın boyunu aştı.

Sokak sakinleri, meraklı gözlerle o anları izledi. Yaşanan olay nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanırken, bina sakinleri arasında tartışma yaşandı. Bir bina sakini evinin kirlendiğini belirterek, komşusu ile tartıştı.

Bina sakini kadın çatıdaki paspasları sokakta bulunan komşusuna fırlattı.

Paspas, yola düşerken, bina sakini komşusuna, patlamanın İSKİ'nin çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

Bir mahalle sakini İSKİ'nin çalışması sırasında su borusunun patladığını belirterek, "Mahalle sular altında kaldı. Patlamadan dolayı su 13 metre yüksekliğe ulaştı" dedi.

İSKİ’nin çalışması mahallelinin kabusu oldu İSKİ'NİN ÇALIŞMASI MAHALLELİNİN KABUSU OLDU
İSKİ yine sınıfta kaldı! İSKİ YİNE SINIFTA KALDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA