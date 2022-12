Meriç Nehri’nin debisinde korkutan düşüş! Yüzde 50 seviyesinde

'40 YILDIR BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM'

Tarım kenti Edirne'de yüz binlerce dekar ekili araziyi sulayan Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşü, uzmanlara göre, küresel ısınmadan kaynaklanıyor. Edirne'de yaşayanlar ise bölgenin beklenen yağışları bir an önce yağmasıyla nehirlerdeki su seviyesinin artmasını bekliyor. Hüseyin Öztürk (72), "Bölgede kuralık var. İklim şartları her yıl değişiyor. Önceki kışları tutmuyor. Kış da görmüyoruz burada, kar yağdığı da yok. Kuru soğuklar var, yağmur bile yok. Su seviyesi çok düşük. Şimdiye kadar çeltikler (pirinç) ekiliyordu, sulamalar vardı ama artık her şey bitti. Yine de sular düşük. 35-40 yıldır buradayım, hiç böyle bir şey görmedim" dedi.