Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’dan alçak Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde beklenmezdi

"DURDUK YERDE BİR SALDIRI BEKLENMEZDİ"

Arslan şöyle konuştu:

"Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaydıyla söylüyoruz ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona motivasyonu ne, amacı ne? Yani eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle PKK teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş."