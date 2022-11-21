Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur öğretmen hangi okulda görev yapıyordu? Karkamış’taki saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan Türkiye’yi yasa boğdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"7'si polis özel harekat, 1'i komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralandı. Gece de Gaziantep'e atıldı, sınır

bölgelerine. Ancak herhangi bir isabet almadı. Fakat bugün öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı. İlk tespit

edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından, bunlardan yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız

vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1

tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz

konusu."