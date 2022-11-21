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Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur öğretmen hangi okulda görev yapıyordu? Karkamış'taki saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan Türkiye'yi yasa boğdu!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur öğretmen hangi okulda görev yapıyordu? Karkamış’taki saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan Türkiye’yi yasa boğdu!

Karkamış'ta yaşanan hain terör saldırısında yaşamını yitiren şehit öğretmen Ayşenur Alkan kimdir, nereli sorsunun cevabı araştırılıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı. Roketlerden biri liseye isabet etti. Hain saldırının sonucunda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı. Atılan roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Hain saldırının ardından 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Peki şehit öğretmen Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur öğretmen hangi okulda görev yapıyordu? Karkamış'taki hain saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan nereli?

BAKAN SOYLU: BİRİ ÇOCUK BİRİ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri çocuk biri öğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"7'si polis özel harekat, 1'i komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralandı. Gece de Gaziantep'e atıldı, sınır
bölgelerine. Ancak herhangi bir isabet almadı. Fakat bugün öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı. İlk tespit
edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından, bunlardan yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız
vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1
tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz
konusu."

"TERÖR SALDIRILARI BİZİ ASLA YILDIRMAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Karkamış'taki hain saldırı hakkında "O roketlerden biri de ilkokula isabet etti. Sayın bakanımız ifade etti, 3 şehidimiz var, 10 yaralımız. Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan şehit oldu. Dimdik durarak mücadeleye devam edeceğiz. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER: SINIF ÖĞRETMENİMİZ AYŞENUR ALKAN'I KAYBETTİK

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamlarını şu şekilde sürdürdü:

"Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun camlarında kırıklar tespit edildiğini açıklarken "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik"

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş
altına alındı. Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin detaylar geliyor...

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